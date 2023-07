जिला अस्पताल परिसर के 6वें तल गुरुवार सुबह डायलिसिस वार्ड की छत से फाल-सीलिंग गिर गई। गनीमत रही कि जिस समय फाल-सीलिंग गिरी वहां पर कोई मरीज नहीं था वर्ना बड़ा हादसा हो सकता था। सुबह जब स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें फाल सीलिंग गिरने की जानकारी हुई है। बता दें कि अस्पताल को बने महज तीन साल ही हुए हैं।

नोएडा जिला अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में हाल की फाल सिलिंग गिरी, बाल-बाल बचे मरीज

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, जागरण संवाददाता। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल परिसर के 6वें तल गुरुवार सुबह डायलिसिस वार्ड की छत से फाल-सीलिंग गिर गई। गनीमत रही कि जिस समय फाल-सीलिंग गिरी वहां पर कोई मरीज नहीं था वर्ना बड़ा हादसा हो सकता था। सुबह जब स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें फाल सीलिंग गिरने की जानकारी हुई है। अस्पताल के 6वें तल पर सर्जरी, नेत्र रोग, हड्डी रोग के मरीजों की भर्ती के साथ डायलिसिस वार्ड है। वार्ड में प्रतिदिन यहां 10 से अधिक मरीजों और कर्मचारियों की मौजूदगी रहती है। बुधवार रात डायलिसिस हाल की करीब 10 फीट से अधिक की छत की फाल सीलिंग गिर गई। गनीमत यह रही कि इसकी चपेट में कोई मरीज नहीं आया। अस्पताल की छत में पिछले कई दिनों से पानी की लीकेज की समस्या बनी हुई है। पानी भी छत से टपक रहा है। आशंका है कि इसी दौरान छत पर लगी फाल-सीलिंग भी पानी के रिसाव से कमजोर हो गई और अचानक नीचे गिरी है। महज तीन साल पहले बना है अस्पताल सीएमएस डॉ रेनू अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल की मेनटेनेंस और फाल सिलिंग गिरने की समस्या के संबंध में नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा है। बता दें कि अस्पताल को बने महज तीन साल ही हुए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण में किस कदर भ्रष्टाचार किया गया है। जिला अस्पताल को यूपी निर्माण निगम ने 500 करोड़ रुपये की लागत से बनाया है। जिसे वर्ष-2020 में स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया था। अस्पताल के निर्माण में ढिलाई बरती गई है। यहां आए दिन कभी दीवारों पर लगी टाइल्स और फाल सीलिंग भरभराकर गिर रही है। बीते दो दिन पूर्व भी यहां दूसरे तल पर गैलरी की फाल सिलिंग गिर गई थी, जो अबतक सही नहीं कराई गई है फाल सिलिंग अभी भी वहीं पड़ी है।

Edited By: Abhishek Tiwari