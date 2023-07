Noida: जोरदार टक्कर के बाद बोनट पर शख्स को चढ़ाकर सरपट दौड़ाई कार; सनकी चालक की तलाश में पुलिस; VIDEO वायरल

वैगनआर कार चालक ने कार से उतरकर ब्रेजा कार चालक से कहा तो उसने अभद्रता की और कार को ओवरटेक कर आगे ले जाने लगा। तभी वैगनआर कार चालक विरोध स्वरूप उसके आगे खड़ा हो गया। ब्रेजा कार चालक ने वैगनआर कार चालक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की तो वह कार के बोनट पर पेट की तरफ से लेट गया। इसी बीच लोगों ने उसकी वीडियो बना ली।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, जागरण संवाददाता। कोतवाली फेज-तीन क्षेत्र में बुधवार रात अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को उसकी वैगनआर कार में टक्कर मारने का विरोध करना भारी पड़ गया। विरोध स्वरूप ब्रेजा कार के सामने खड़े व्यक्ति को चालक बोनट पर चढ़ाकर ले गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। टक्कर से बच्चा हुआ घायल घटना गढ़ी चौखंडी के पास की बताई जा रही है। रात करीब साढ़े बजे सड़क पर वाहनों का दवाब अधिक था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इसी बीच एक ब्रेजा कार चालक ने आगे चल रही वैगनआर कार में जोरदार टक्कर मार दी। अचानक टक्कर लगने से उसमें सवार बच्चा घायल हो गया। वैगनआर कार चालक ने कार से उतरकर ब्रेजा कार चालक से कहा तो उसने अभद्रता की और कार को ओवरटेक कर आगे ले जाने लगा। तभी वैगनआर कार चालक विरोध स्वरूप उसके आगे खड़ा हो गया। ब्रेजा कार चालक ने वैगनआर कार चालक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की तो वह कार के बोनट पर पेट की तरफ से लेट गया। इसी बीच लोगों ने उसकी वीडियो बना ली। आरोपी ने लोगों की एक नहीं सुनी कुछ लोग रोको-रोको कर रहे थे, लेकिन कार चालक उस व्यक्ति को बोनट पर चढ़ाकर ले गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार का कहना है कि कार के नंबर के आधार पर चालक को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट इनपुट- गौरव भारद्वाज

Edited By: Abhi Malviya