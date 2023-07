नोएडा में बीमार भाभी से अस्पताल मिलने पहुंचीं मायावती, चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में डेरा जमाए हैं बसपा अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती बृहस्पतिवार को सेक्टर-19 स्थित इंडो गल्फ अस्पताल पहुंची। यहां अस्पताल में भर्ती भाभी विचित्र लता के स्वास्थ्य की जानकारी न्यूरोलाजिस्ट डॉ नवदीप से की। उन्होंने भाभी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की।

नोएडा में बीमार भाभी से अस्पताल मिलने पहुंचीं मायावती

नोएडा, जागरण संवाददाता। Mayawati in Noida : उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती बृहस्पतिवार को सेक्टर-19 स्थित इंडो गल्फ अस्पताल पहुंची। यहां अस्पताल में भर्ती भाभी विचित्र लता के स्वास्थ्य की जानकारी न्यूरोलाजिस्ट डॉ नवदीप से की। उन्होंने भाभी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। मायावती करीब डेढ़ घंटे तक अस्पताल में रहीं। उनके साथ भाई आनंद और भतीजा आकाश मौजूद रहे। न्यूरो संबंधी शिकायत पर विचित्र लता को बुधवार सुबह इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहां इंटरनल मेडिसिन और न्यूरो फिजीशियन की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के प्रथम तल पर इंटरनल मेडिसिन वार्ड में भर्ती किया गया है। अस्पताल में भर्ती करने के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ है। उनकी सीटी स्कैन और एमआरआइ जांच की गई है। इसी क्रम में मायावती बृहस्पतिवार दोपहर दिल्ली से डीएनडी के रास्ते दोपहर 3:15 बजे अस्पताल पहुंची। साढ़े चार बजे तक अस्पताल में रही। मायावती के नोएडा आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डीसीपी नोएडा हरीश चंदर और एसीपी नोएडा रजनीश वर्मा अस्पताल में रहे। मायावती के आगमन और प्रस्थान के दौरान सेक्टर-27 स्थित डीएम कैंप से सेक्टर-19 स्थित रेजिडेंसी चौराहे के बीच कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोकना पड़ा। आगामी चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में हैं मायावती मायावती कई वर्षों बाद नोएडा पहुंचीं। सूत्रों के मुताबिक मायावती आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए अगले एक-दो माह तक दिल्ली में रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रवास के दौरान वह विभिन्न राज्यों के पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगी। संसदीय चुनावों के लिए पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से सुझाव लेंगी। अपने प्रवास के दौरान दोनों राज्यों के पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद वह राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी।

