Greater Noida: बाढ़ के पानी में डूबा इकलौता बेटा और पड़ोसी युवक, पुलिस और NDRF तलाश में जुटे

बाढ़ के पानी में डूबा इकलौता बेटा और पड़ोसी युवक, पुलिस और NDRF तलाश में जुटे

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। मकनपुर बांगर गांव का रहने वाला एक किशोर और एक युवक बाढ़ के पानी में डूब गए। डूबने वाले युवक के स्वजन मौके पर ही थे, लेकिन उन्हें नहीं बचा सके। सूचना के बाद अन्य ग्रामीण, पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचीं। दोनों की तलाश देर शाम तक जारी रही। दोनों का कोई सुराग नहीं मिलने से स्वजन में रोष व्याप्त है। मकनपुर बांगर गांव के रहने वाले लालाराम का बेटा धीरज(22) बीकॉम तृतीय वर्ष का छात्र है। बताया जाता है कि वह दौड़ने में काफी तेज है और विगत काफी समय से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा उनके पड़ोसी सुरेश का बेटा संगीत(14) कक्षा आठ का छात्र है। अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। जबकि उससे छोटी दो बहनें भी हैं। बताया जाता है कि रविवार सुबह करीब नौ बजे वह दोनों अपने खेत के नजदीक यमुना नदी में नहा रहे थे। धीरज का चाचा करतार भी मौके पर ही था। नहाते समय संगीत पानी में डूबने लगा, जिसको बचाने के लिए धीरज भी उसके पास पहुंच गया। इसके बाद दोनों ही यमुना नदी में बहने लगे। उनका शोर सुनकर करतार ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। सूचना पाकर ग्रामीण, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम व गोताखोर मौके पर पहुंचे और दोनों की तलाश शुरू की। करीब 10 घंटे तक उनकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। स्वजन का कहना है कि एसडीआरएफ की टीम केवल खानापूर्ति कर रही है। उनका कहना है कि पानी का बहाव तेज है और घटना स्थल पर करीब 20 फीट गहराई तक पानी है जहां बिल्कुल नीचे तक नहीं पहुंचा जा सकता है। लोगों की मांग है कि ऐसे गोताखोरों को तलाश में लगाया जाए जो नदी की तल तक पहुंच सकें। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार सिंह का कहना है कि दोनों बच्चों की तलाश जारी है। जल्द ही दोनों का पता लगा लिया जाएगा।

Edited By: Geetarjun