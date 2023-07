नोएडा के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच से पहले लाइन में लगे मरीज की तबीयत बिगड़ी, मौत

25 वर्षीय रविंदर तीन पूर्व हुए दादरी बाईपास के पास सड़क हादसे में घायल हो गए थे। इलाज के लिए स्वजन ने पहले पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। दो दिन पूर्व वहां से स्वजन मरीज को सेक्टर 39 से जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यहां जांच के दौरान सामने आया कि मरीज के पैर में फैक्चर हुआ है।

नोएडा में अल्ट्रासाउंड जांच से पहले लाइन में लगे मरीज की तबीयत बिगड़ी, मौत

HighLights सड़क हादसे में घायल हुआ था रविंदर डॉक्टरों ने दी थी आपरेशन से पहले अल्ट्रासाउंड जांच की सलाह स्वजन ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा

नोएडा, जागरण संवाददाता। सेक्टर 39 जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच में देरी के कारण देरी के कारण सड़क हादसे में घायल मरीज की मरीज मौत हो है। मरीज के स्वजन ने अल्ट्रासाउंड जांच हुई देरी और मलापरवाही का आरोप लगाकर डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत अस्पताल की सीएमएस से की है। सीएमएस ने मामले की जांच के आदेश देकर संबंधित डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। सड़क हादसे में घायल हुआ था रविंदर 25 वर्षीय रविंदर तीन पूर्व हुए दादरी बाईपास के पास सड़क हादसे में घायल हो गए थे। इलाज के लिए स्वजन ने पहले पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। दो दिन पूर्व वहां से स्वजन मरीज को सेक्टर 39 से जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यहां जांच के दौरान सामने आया कि मरीज के पैर में फैक्चर हुआ है। भर्ती के दौरान मरीज को उल्टी की शिकायत बनी हुई थी। डॉक्टरों ने आपरेशन से पहले अल्ट्रासाउंड जांच की सलाह दी थी इस कारण मरीज के स्वजन बुधवार सुबह अस्पताल में भर्ती मरीज को दोपहर 12 बजे द्वितीय तल पर अल्ट्रासाउंड जांच के लिए लेकर गए थे। जहां से जांच से पहले मरीज की तबीयत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मरीज की मृत्यु होने की जानकारी होने के बाद स्वजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामले की शिकायत सीएमएस से की है। सीएमएस ने मौके पर लापरवाही बरतने वाले स्टाफ को बुलाया। साथ ही स्वजन को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

