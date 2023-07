ग्रेटर नोएडा: बागेश्वर बाबा के भक्तों ने रिश्तेदारों के घर डाला डेरा, कथा के लिए सज गया पांडाल

Bageshwar Baba In Greater Noida धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज से श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। गोंडा से कलश यात्रा में शामिल किरण सिंह ने बताया कि वह गोंडा डाकघर में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। बाबा बागेश्वर से कथा सुनने की लंबे समय से अभिलाषा थी। उनके रिश्तेदार ग्रेटर नोएडा की पूर्वांचल रायल सिटी में रहते हैं। वह उनके पास ही ठहरने की व्यवस्था की हुई है।

ग्रेटर नोएडा: बागेश्वर बाबा के भक्तों ने रिश्तेदारों के घर डाला डेरा

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। Bageshwar Baba In Greater Noida ग्रेटर नोएडा में सोमवार से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। उनके आगमन से पहले ही विभिन्न जनपदों व राज्यों से श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। दूसरे राज्यों में रहने वाले श्रद्धालुओं ने जहां बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए अपने ठहरने की व्यवस्था होटलों में की हुई है। वहीं ग्रामीण अंचल से लेकर सेक्टर व सोसायटियों में भी लोगों के घरों में रिश्तेदारों व सगे संबंधियों ने डेरा जमा लिया है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर व सोसायटियों में ज्यादातर बाहरी राज्यों व जनपदों के लोग निवास कर रहे हैं। अल्फा, बीटा, गामा समेत आसपास के कई सेक्टर व सोसायटियों में श्रद्धालुओं ने अपने सगे संबंधियों के घर डेरा जमाया हुआ है। गोंडा से कलश यात्रा में शामिल किरण सिंह ने बताया कि वह गोंडा डाकघर में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। बाबा बागेश्वर से कथा सुनने की लंबे समय से अभिलाषा थी। उनके रिश्तेदार ग्रेटर नोएडा की पूर्वांचल रायल सिटी में रहते हैं। वह उनके पास ही ठहरने की व्यवस्था की हुई है। ग्वालियर से आई सरिता चौहान बताया कि वह कलश यात्रा में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ग्रेटर नोएडा आ गई थी। भिवाड़ी से आई शशि राघव व मुंबई से आई कार्तिका भी ग्रेटर नोएडा में पहले से रह रहे अपने सगे संबंधियों के घर ठहरी हुई हैं।

