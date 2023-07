Noida: मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया आरोपी जिला अस्पताल से फरार, पुलिस तलाश में जुटी

नोएडा में पुलिस की गिरफ्तार से एक आरोपी भाग गया। पुलिस आरोपी को लेकर अस्पताल गई थी जहां उसका मेडिकल चेकअप होना था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार हो गया। सेक्टर-24 कोतवाली पुलिस उसे लेकर गई। आरोपी गांजा तस्कर लक्की बताया जा रहा है। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया आरोपी जिला अस्पताल से फरार, पुलिस तलाश में जुटी

