Noida News: अल्जीरिया भेजने के नाम पर बेरोजगार युवकों से ठगे 70 हजार, पटना बुलाकर लिया था इंटरव्यू

कुशीनगर के दो बेरोजगार युवकों को अल्जीरिया भेजने के नाम पर शातिरों ने 70 हजार रुपये ठग लिए। आरोपितों ने युवकों को अल्जीरिया के लिए फर्जी वीजा और टिकट भी दिए। इसके बाद नोएडा में खोले अस्थायी कार्यालय को बंद करके भाग गए। कोतवाली फेज-वन में रवि प्रताप सिंह ने बताया कि वह और उसका दोस्त शिवेंद्र प्रताप सिंह बेरोजगार होने के कारण विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते थे।

Noida News: अल्जीरिया भेजने के नाम पर बेरोजगार युवकों से ठगे 70 हजार

