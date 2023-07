Noida: दस साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कारावास, कोर्ट ने दोषी पर लगाया 50 हजार का अर्थदंड

जिला न्यायालय ने दस साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले शिव दत्त को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने 30 जुलाई 2020 को दस साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसको एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने दस साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले शिव दत्त को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने 30 जुलाई 2020 को दस साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसको एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। केस की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र-विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने की। मुंह दबाकर किया दुष्कर्म विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चवन पाल ने बताया कि दस साल की बच्ची का पिता खेत पर काम कर रहा था। तभी वहां उसकी बेटी भी मौजूद थी। वहां से गुजर रहे शिव दत्त ने मौका पाकर बच्ची को दबोच लिया। बच्ची को खेत में लेकर गया। वहां उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया था। ...जब परिवार को सुनाई आपबीती पीड़िता ने मामले की आपबीती अपने घरवालों को सुनाई। जेवर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शिव दत्त को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। जांच अधिकारी अनु प्रताप की गवाही केस में अहम मानी गई। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर शिव दत्त को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनने के बाद शिव दत्त छाती पर हाथ रख जमीन पर बैठ कर रोने लगा।

Edited By: Abhi Malviya