सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट्स 21 महीने बाद भी शुरू नहीं, NCLT ने जताई नाराजगी; NBCC से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सुपरटेक की 16 अटकी हुई परियोजनाओं में निर्माण कार्य शुरू न होने पर एनसीएलटी ने कड़ी नाराजगी जताई है। 25 अगस्त को हुई सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने एनबीसीसी और कोर्ट की ओर से नियुक्त अपेक्स समिति ने अब तक की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दरअसल एनसीएलटी ने 12 दिसंबर 2024 को सुपरटेक की इन 16 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) नियुक्त किया था और निगरानी के लिए अपेक्स समिति बनाई थी। 21 महीने बाद भी निर्माण शुरू नहीं फ्लैट खरीदारों की लड़ाई लड़ने वाली संस्था नेफोवा का दावा है कि 21 महीने बीत जाने के बाद भी साइट पर एक ईंट तक नहीं लगी है। फ्लैट खरीदारों के अधिवक्ता ने कोर्ट में इस पर गंभीर चिंता जताई।

एनसीएलटी ने अपने छह मई 2026 के आदेश में एनबीसीसी को 31 जुलाई 2026 तक सभी निर्माण कार्यों के लिए कांट्रैक्ट अवार्ड करने का निर्देश दिया था, लेकिन तय समय सीमा निकलने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। इस पर ट्रिब्यूनल ने एनबीसीसी से पूछा कि कांट्रैक्ट प्रक्रिया में अब तक क्या प्रगति हुई है।