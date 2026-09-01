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सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट्स 21 महीने बाद भी शुरू नहीं, NCLT ने जताई नाराजगी; NBCC से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

By Ajab Singh Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Tue, 01 Sep 2026 07:29 PM (IST)

एनसीएलटी ने सुपरटेक की 16 अटकी परियोजनाओं में निर्माण कार्य शुरू न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। 21 महीने ...और पढ़ें

सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स पर नाराजगी। फोटो: आर्काइव

सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स पर नाराजगी। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. एनसीएलटी ने सुपरटेक की 16 अटकी परियोजनाओं पर जताई नाराजगी

  2. एनबीसीसी और अपेक्स समिति को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

  3. 21 महीने बाद भी निर्माण कार्य शुरू न होने पर गंभीर चिंता

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सुपरटेक की 16 अटकी हुई परियोजनाओं में निर्माण कार्य शुरू न होने पर एनसीएलटी ने कड़ी नाराजगी जताई है। 25 अगस्त को हुई सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने एनबीसीसी और कोर्ट की ओर से नियुक्त अपेक्स समिति ने अब तक की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दरअसल एनसीएलटी ने 12 दिसंबर 2024 को सुपरटेक की इन 16 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) नियुक्त किया था और निगरानी के लिए अपेक्स समिति बनाई थी।

21 महीने बाद भी निर्माण शुरू नहीं

फ्लैट खरीदारों की लड़ाई लड़ने वाली संस्था नेफोवा का दावा है कि 21 महीने बीत जाने के बाद भी साइट पर एक ईंट तक नहीं लगी है। फ्लैट खरीदारों के अधिवक्ता ने कोर्ट में इस पर गंभीर चिंता जताई।

एनसीएलटी ने अपने छह मई 2026 के आदेश में एनबीसीसी को 31 जुलाई 2026 तक सभी निर्माण कार्यों के लिए कांट्रैक्ट अवार्ड करने का निर्देश दिया था, लेकिन तय समय सीमा निकलने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। इस पर ट्रिब्यूनल ने एनबीसीसी से पूछा कि कांट्रैक्ट प्रक्रिया में अब तक क्या प्रगति हुई है।

रेरा नियमों से छूट मांगने का किया विरोध

सुनवाई के दौरान एनबीसीसी द्वारा रेरा नियमों से छूट मांगने वाले आवेदन का भी फ्लैट खरीदारों ने विरोध किया। फ्लैट खरीदारों का कहना है कि रेरा मानकों से छूट मिलने पर निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा पर असर पड़ेगा।

फंडिंग में देरी से और लेट होने की आशंका

नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि हजारों खरीदारों की मेहनत की कमाई फंसी है, जबकि अपेक्स समिति और स्टाफ पर हर महीने करोड़ों खर्च हो रहे हैं।

एनबीसीसी ने शुरुआत में 100 करोड़ रुपये निवेश और बैंक फंडिंग का वादा किया था, लेकिन अब वह पीछे हटता दिख रहा है। फंडिंग में देरी से परियोजना और लेट होने की आशंका जताई है।

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