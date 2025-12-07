एक ही परिवार के 6 लोग आरोपी... पति-पत्नी, भाई-बहन, जीजा सब शामिल; गाजियाबाद में लव जिहाद या संगठित ब्लैकमेल?
गाजियाबाद के एक मुस्लिम दंपति पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गाजियाबाद के एक मुस्लिम कपल पर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलकर हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप है। पीड़िता, जिसने पहले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, का आरोप है कि अगर वह समझौता नहीं करती तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
बिसरख थाना इलाके की एक महिला ने गाजियाबाद के सराय नज़र अली के रहने वाले हारुन खान और उसके रिश्तेदारों और दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में उसने कहा कि आरोपी हारुन, राजू खान, सिकंदर उर्फ सोनू खान, कपिल खान, सहाना खान, गुड़िया, उनके रिश्तेदार और मुस्लिम समुदाय के कुछ अनजान युवक एक गैंग में शामिल हैं। ये लोग अपना नाम और पहचान छिपाकर हिंदू समुदाय की भोली-भाली लड़कियों और महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाते हैं।
उनका यौन शोषण करते हैं और अश्लील फोटो और वीडियो बना लेते हैं। फिर वे उन्हें अश्लील सामग्री इंटरनेट पर शेयर करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं। इसके अलावा, वे उनका धर्म बदलने का दबाव बनाते हैं। आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में चार केस दर्ज हैं।
पीड़िता ने भी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद कुछ दिन तक आरोपी शांत रहे। फिर, वे उसका वीडियो फिर से वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। 20 अक्टूबर को आरोपी राजू ने बाजार में उसके साथ गाली-गलौज की और उसे किडनैप करने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपियों से जान-माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। इंस्पेक्टर-इन-चार्ज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आरोपियों के बीच क्या संबंध हैं, जानें
हारुन खान और उसकी पत्नी सुहाना, भाई सिकंदर उर्फ सोनू खान, भाई कपिल खान, बहन गुड़िया, जीजा राजू खान और अज्ञात दोस्तों पर आरोप है।
