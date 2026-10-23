MLC Election 2026: दोपहर 12 बजे तक मेरठ खण्ड में 18% वोटिंग, बरेली-मुरादाबाद खण्ड मतदान में टॉप; कहां हुई सबसे कम

MLC Chunav 2026 Updates: मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट परिसर में पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री वितरण व उनके निर्धारित मतदेय स्थलों के लिए रवानगी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक अभिलेखों एवं व्यवस्थाओं को पूर्ण कराते हुए पोलिंग पार्टियों की समय से रवानगी सुनिश्चित की जाए, ताकि सभी कार्मिक अपने निर्धारित मतदेय स्थलों पर पहुंचकर मतदान संबंधी तैयारियां समय से पूर्ण कर सकें। पढ़ें गाजियाबाद, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और हापुड़ की हर अपडेट...