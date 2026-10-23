MLC Election 2026: दोपहर 12 बजे तक मेरठ खण्ड में 18% वोटिंग, बरेली-मुरादाबाद खण्ड मतदान में टॉप; कहां हुई सबसे कम
MLC Chunav 2026 Updates:मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 में मतदान जारी है। आज नोएडा-ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ के दर्जनों मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
By Digital Desk Fri, 23 Oct 2026 01:49 PM (GMT+05:30)
MLC Chunav 2026 Updates: मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट परिसर में पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री वितरण व उनके निर्धारित मतदेय स्थलों के लिए रवानगी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक अभिलेखों एवं व्यवस्थाओं को पूर्ण कराते हुए पोलिंग पार्टियों की समय से रवानगी सुनिश्चित की जाए, ताकि सभी कार्मिक अपने निर्धारित मतदेय स्थलों पर पहुंचकर मतदान संबंधी तैयारियां समय से पूर्ण कर सकें। पढ़ें गाजियाबाद, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और हापुड़ की हर अपडेट...
23 Oct 20261:39:27 PM
MLC Chunav Live: दोपहर 12 बजे तक हुआ कितना मतदान
|क०सं०
|विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का नाम
|मतदान प्रतिशत (12 P.M)
|1
|लखनऊ खण्ड स्नातक
|15.73 %
|2
|वाराणसी खण्ड स्नातक
|15.08 %
|3
|आगरा खण्ड स्नातक
|18.05 %
|4
|मेरठ खण्ड स्नातक
|18.12 %
|5
|इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक
|13.35 %
|6
|लखनऊ खण्ड शिक्षक
|16.61 %
|7
|वाराणसी खण्ड शिक्षक
|34.71 %
|8
|आगरा खण्ड शिक्षक
|26.70 %
|9
|मेरठ खण्ड शिक्षक
|32.44 %
|10
|बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक
|38.16 %
|11
|गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक
|36.07 %
|कुल प्रतिशत
|24.09 %
23 Oct 20261:34:09 PM
खण्डवार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
|क०सं०
|निर्वाचन क्षेत्र
|निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
|1
|लखनऊ शिक्षक
|लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली एवं प्रतापगढ जनपद
|2
|वाराणसी शिक्षक
|बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद
|3
|आगरा शिक्षक
|आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, फर्रूखाबाद एवं कासगंज जनपद
|4
|मेरठ शिक्षक
|बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली एवं हापुड़ जनपद
|5
|बरेली-मुरादाबाद शिक्षक
|बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर एवं सम्भल जनपद
|6
|गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक
|बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी एवं अम्बेडकरनगर जनपद
23 Oct 20261:31:47 PM
MLC Election 2026: किस खण्ड में कितने निर्वाचन क्षेत्र
|क०सं०
|निर्वाचन क्षेत्र
|निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
|1
|लखनऊ स्नातक
|लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली एवं प्रतापगढ जनपद
|2
|वाराणसी स्नातक
|बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद
|3
|आगरा स्नातक
|आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, फर्रूखाबाद एवं कासगंज जनपद
|4
|मेरठ स्नातक
|बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली एवं हापुड़ जनपद
|5
|इलाहाबाद-झांसी स्नातक
|प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी एवं ललितपुर जनपद
23 Oct 20261:27:48 PM
MLC Chunav Live: खण्ड वार निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी
|क०सं०
|निर्वाचन क्षेत्र का नाम
|अभ्यर्थियों की कुल संख्या
|मतदाताओं की कुल संख्या
|मतदेय स्थलों की कुल संख्या
|1
|लखनऊ खण्ड स्नातक
|16
|313531
|415
|2
|वाराणसी खण्ड स्नातक
|24
|288622
|327
|3
|आगरा खण्ड स्नातक
|13
|190725
|262
|4
|मेरठ खण्ड स्नातक
|08
|128595
|382
|5
|इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक
|13
|264233
|354
|6
|लखनऊ खण्ड शिक्षक
|13
|53179
|249
|7
|वाराणसी खण्ड शिक्षक
|10
|34887
|123
|8
|आगरा खण्ड शिक्षक
|12
|50802
|150
|9
|मेरठ खण्ड शिक्षक
|10
|54125
|130
|10
|बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक
|17
|47701
|105
|11
|गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक
|16
|54910
|200
|योग
|152
|1481310
|2697
23 Oct 20261:36:02 PM
MLC Election Live: 10 बजे तक यूपी में कहां कितना हुआ मतदान
|क०सं०
|विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का नाम
|मतदान प्रतिशत (10 A.M)
|1
|लखनऊ खण्ड स्नातक
|5.37 %
|2
|वाराणसी खण्ड स्नातक
|5.00 %
|3
|आगरा खण्ड स्नातक
|7.37 %
|4
|मेरठ खण्ड स्नातक
|8.47 %
|5
|इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक
|3.75 %
|6
|लखनऊ खण्ड शिक्षक
|5.65 %
|7
|वाराणसी खण्ड शिक्षक
|11.00 %
|8
|आगरा खण्ड शिक्षक
|9.66 %
|9
|मेरठ खण्ड शिक्षक
|11.07 %
|10
|बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक
|13.02 %
|11
|गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक
|14.05 %
|कुल प्रतिशत
|8.58 %
23 Oct 20261:05:11 PM
नोएडा सेक्टर 39 बूथ पर लगी लंबी लाइन
नोएडा सेक्टर 39 स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में एमएलसी चुनाव के लिए बने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए कतार में खड़ी महिलाएं।
23 Oct 20261:02:36 PM
नोएडा में सुबह 10 बजे तक मतदान प्रतिशत
मतदान प्रतिशत प्रातः 10:00 बजे तक का
शिक्षक- 10.97%
स्नातक- 08.15%
23 Oct 202612:59:35 PM
हापुड़ में 10 बजे कितना हुआ मतदान
हापुड़ में सुबह 10 बजे तक 771 टोटल वोट पड़े 435 + 336।
10 बजे तक बूथ अनुसार मतदान प्रतिशत
|बूथ संख्या
|मतदान प्रतिशत
|91
|18%
|308
|5%
|307
|28%