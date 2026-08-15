मां का साथ पशुओं के लिए क्यों जरूरी? वैज्ञानिकों ने बताए कृत्रिम पालन के नुकसान

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। विभिन्न पशु प्रजातियों में मातृ देखभाल संतानों के जीवित रहने, स्वस्थ विकास और व्यवहारिक क्षमताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि प्रणालियों में कई बार नवजात पशुओं को भोजन, गर्माहट और कोलोस्ट्रम उपलब्ध कराने तक ही देखभाल सीमित रह जाती है, जबकि मातृ देखभाल के लाभ इससे कहीं अधिक व्यापक हैं।

कृत्रिम पालन पशुओं के विकास में असर डालता है। यह बातें गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त एथोलाजी सम्मेलन (आइएसएई) 2026 के कार्यक्रम में विशेषज्ञों के मंथन के दौरान निकलकर आई हैं। शुक्रवार को इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हो गया।



वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि मां से मिलने वाली देखभाल संतानों को सुरक्षा, भावनात्मक आराम, पर्यावरण की समझ, सामाजिक व्यवहार और प्रजाति-विशिष्ट व्यवहार सीखने में मदद करती है। मां और बच्चे के बीच समय से पहले अलगाव का प्रभाव सीखने, सामाजिक विकास, खेल तथा वयस्क जीवन की परिस्थितियों से निपटने की क्षमता पर पड़ सकता है।

अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि मां के साथ पले मेमने कृत्रिम रूप से पाले गए मेमनों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहते हैं और दूध छुड़ाने के बाद उनकी वृद्धि भी तेज होती है। मां अपने व्यवहार और विभिन्न प्रकार के संचार के माध्यम से मेमनों को सामाजिक व्यवहार तथा सफल वयस्क जीवन के लिए आवश्यक कौशल सीखने में सहायता करती है।

कृत्रिम पालन से जीवित रखना है संभव, लेकिन व्यवहारिक कौशल जाते हैं छूट मां का दूध भी केवल पोषण का स्रोत नहीं है, बल्कि इसमें हार्मोन, वृद्धि कारक और प्रतिरक्षा से जुड़े अणुओं सहित अनेक जैव सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। स्तनपान के दौरान इन तत्वों की संरचना में परिवर्तन होता रहता है, जिसे कृत्रिम पालन व्यवस्था में पूरी तरह दोहराना संभव नहीं है।