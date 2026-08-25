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108 देशों की छात्राओं का कमाल: 'माल्य' पेलोड से भांपी जाएगी पृथ्वी की गर्मी, तापमान पर रखेगा नजर

By Ashish ChaurasiyaEdited By: Kapil Kumar
Updated: Tue, 25 Aug 2026 02:14 PM (IST)

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्तिसैट के तहत 108 देशों की छात्राएं इसरो के मार्गदर्शन में दो सेटेलाइट बना रही हैं, जिसमें 'माल्य' पेलोड शामिल है। यह थर्मल कैमरा अंतरिक्ष से पृथ्वी के बढ़ते-गिरते तापमान पर नजर रखेगा।

बढ़ते और गिरते तापमान पर अंतरिक्ष से नजर रखेगा माल्य पेलोड। जागरण

बढ़ते और गिरते तापमान पर अंतरिक्ष से नजर रखेगा माल्य पेलोड। जागरण

HighLights

  1. माल्य पेलोड अंतरिक्ष से पृथ्वी के तापमान पर रखेगा नजर।

  2. मिशन शक्तिसैट में ऑस्ट्रेलियाई छात्राओं ने किया है तैयार।

  3. तापमान बदलावों के समाधान खोजने और रक्षा में सहायक।

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित मिशन शक्तिसैट कार्यक्रम में भारत समेत 108 देशों में छात्राएं इसरो के विज्ञानियों से मार्गदर्शन में दो सेटेलाइट तैयार कर रही हैं। इसमें शक्तिसैट लोअर अर्थ आरबिट (लियो) सेटेलाइट शामिल है।

जानकारी के अनुसार, इसमें लगाए गए थर्मल कैमरे की मदद से अंतरिक्ष से बढ़ते और गिरते तापमान पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही उसके समय रहते समाधान निकाले जा सकेंगे, जिससे जन-जीवन को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकेगा।

ऑस्ट्रेलिया की छात्राओं ने तैयार किया पेलोड 

बता दें कि मिशन शक्तिसैट कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की छात्राओं ने एक पेलोड को तैयार किया है। इसमें थर्मल कैमरे का उपयोग किया गया है। पेलोड को माल्य नाम दिया गया है। यह पेलोड शक्तिसैट-लियो के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसे छात्राएं तैयार कर रही हैं। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया जाएगा।

इस कैमरे में खासियत है कि पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में मौसम और तापमान के अचानक बदलावों पर नजर रखेगा। तापमान में होने वाले कारणों और उनके समाधानों को तलाशा जा सकेगा।

बदलावों पर रख सकेगा नजर

पेलोड को तैयार करने वाली छात्राएं कटरीना और सना साइट ने बताया कि इस पेलोड में लगाए गए कैमरे में खास तकनीकी का उपयोग किया गया है, जिससे आसानी से पृथ्वी पर होने वाले तापमान के बदलावों पर नजर रख सकेगा।

उन्होंने बताया कि कई देशों में चल रहे युद्ध के कारण अचानक उन देशों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे वहां के लोगों को जीवनयापन कर पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं कुछ देशों में तापमान गिरने से स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में उन क्षेत्रों में नजर रखने के लिए इस पेलोड को तैयार किया गया है।

लगाई जाएंगी दो दो स्क्रीन 

यह कैमरा डाटा सुरक्षित रखने के साथ ही स्पेस को भेजेगा। तापमान कम और ज्यादा के लिए दो दो स्क्रीन लगाई जाएंगी। इसमें एक हरी और एक सफेद लगाई जाएगी। इन स्क्रीन पर ही स्पेस में तापमान की जानकारी मिलेगी और समय रहते उन स्थानों पर समस्या के समाधान ढूंढ़े जा सकेंगे।

इस तरह से भी मददगार होगा साबित

इसके माध्यम से जिन क्षेत्रों में पेड़ों के लगाए जाने की आवश्यकता होगी, उसके लिए अलग से जानकारी मिल सकेगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में भवनों का निमार्ण करना आसान और सुलभ होगा, वहां की भी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इससे मानव और जानवरों के जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके पास तापमान का एनालाइस डाटा सुरक्षित रहेगा, जिसे उपयोग में लाया जा सकता है।

माल्य थर्मल कैमरा क्या है?

ऑस्ट्रेलिया में एक सांप पाया जाता है, जिसका नाम है डायमंड पायथन। इस सांप में एक खास खूबी होती है, ये अंधेरे में भी अपने शिकार की गर्मी को महसूस करके उसे ढूंढ लेता है। क्योंकि इसके मुंह के पास गर्मी पकड़ने वाले छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग इस सांप को अपनी भाषा में 'माल्य' कहते थे। ये शब्द उनकी धारुग और धारावल भाषा से लिया गया है। इसी सांप से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिकों ने एक कैमरा बनाया है, जिसका नाम भी 'माल्य' रखा गया है। कैमरा ऑस्ट्रेलिया की मैक्वेरी यूनिवर्सिटी ने बनाया है।

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जैसे सांप गर्मी से शिकार ढूंढता है, वैसे ही ये कैमरा अंतरिक्ष में सैटेलाइट पर लगकर पृथ्वी की गर्मी को देखेगा। इससे जंगल में आग कहां लगी है, इसका पता चलेगा। पृथ्वी पर निगरानी रखी जा सकेगी। डिफेंस के काम में मदद मिलेगी।