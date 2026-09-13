जिस बेटे को पाला-पढ़ाया, उसी ने तोड़ी 80 वर्षीय पिता की जांघ की हड्डी; कमरे में किया बंद

मुनीश शर्मा, नोएडा। मैनपुरी के खरपरी मोहल्ले में रहने वाले 80 वर्षीय वीरेंद्र सिंह ने अपने इकलौते बेटे राजपाल सिंह के होने पर वर्षाें पहले मिठाई बांटी थी।

पत्नी की मौत के बाद पहले फौज और फिर अमीन की नौकरी तक छोड़ दी। ताकि बेटे की अच्छे से परवरिश करें और उसको पढ़ा लिखाकर काबिल बना सकें। बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन बेटा बुजुर्ग के बुढ़ापे का सहारे बनने बजाए हैवान बन गया।

बेटे ने पहले बुजुर्ग की जमा पूंजी खत्म कराई। पिछले दिनों डरा धमकाकर बुजुर्ग से घर भी पोते के नाम करा दिया। बुजुर्ग को बोझ समझकर यातनाएं देने लगे। पिछले सप्ताह उल्टे पैर के जांघ की हड्डी तोड़कर बुजुर्ग को कमरे में बंद कर दिया।

बुजुर्ग की हालात देख पैरों तले खिसकी जमीन ग्रेटर नोएडा में रहने वाली बेटी और दिल्ली में रहने वाला नाती बुजुर्ग से छह सितंबर को बुजुर्ग से मिलने मैनपुरी गए। बुजुर्ग को बिना पंखे के कमरे में बंद और दर्द से कराहते देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

उन्होंने बुजुर्ग का अस्पताल में उपचार कराया तो पता चला कि उनके जांघ की हड्डी ही टूटी पड़ी है। वहां पर चिकित्सकों के हाथ खड़े करने पर वह सात सितंबर को बुजुर्ग को अपने साथ नोएडा ले आए। यहां पर उपचार करा रहे हैं।