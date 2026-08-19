ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटियों में तेंदुए की दहशत, वीडियो वायरल होने से हड़कंप; अलर्ट पर सुरक्षा गार्ड
ग्रेनो वेस्ट में एक हिंसक जानवर के वीडियो से लोगों में दहशत फैल गई है, जिसे तेंदुआ बताया जा रहा है। वन विभाग ने जांच के बाद मौके पर कोई साक्ष्य नहीं पाया और वीडियो को पुराना बताते हुए फिशिंग कैट होने की आशंका जताई है।
HighLights
ग्रेनो वेस्ट में हिंसक जानवर के वीडियो से लोगों में दहशत
वन विभाग ने मौके पर तेंदुए के कोई साक्ष्य नहीं पाए
वायरल वीडियो 11 दिन पुराना, फिशिंग कैट होने की आशंका
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेंदुआ देखने जाने के वीडियो ने लोगों की नींद उड़ा दी है। आसपास के गांवों में, जहां दहशत का माहौल है वहीं सोसायटियों में कड़ा पहरा देने के दिशा निर्देश संबंधित एओए व बिल्डर प्रबंधन के कर्मचारियों ने सुरक्षा गार्डों को दिए हैं।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुआ एक जगह पर खड़ा और फिर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है, जिसकी परछाई जमीन पर दिख रही है।
ऐमनाबाद के समीप का बताया जा रहा वीडियो
वीडियो ऐमनाबाद गांव के समीप का बताया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि जानवर की चाल और आकार तेंदुए से मिलता है। वन विभाग और पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है।
जिसके बाद मंगलवार को वन विभाग व पुलिस की टीम ने भी आसपास जांच की। वन विभाग का दावा है कि उन्हें इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला।
शहर में पहले भी देखा जा चुका है तेंदुआ
शहर में पूर्व में कई बार तेंदुआ देखा जा चुका हैं। करीब सात से आठ साल पहले सादुल्लापुर गांव में एक तेंदुए को पकड़ा भी गया था। इससे पूर्व अजनारा होम्स सोसायटी के बेसमेंट में तेंदुआ देखे जाने की अफवाह उड़ी थी। उस दौरान वन विभाग की टीम ने सोसायटी के बेसमेंट में कई दिनों तक सर्च अभियान भी चलाया था।
वन विभाग को नहीं मिला तेंदुआ
वन विभाग के क्षेत्रीय प्रभारी रामअवतार चौधरी का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत व वीडियो का संज्ञान लेते हुए उन्होंने स्वयं घटना स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया था। उन्हें मौके पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे हिंसक जानवर होने की पुष्टि हो सके।
वीडियो 11 दिन पुराना होने का दावा
वन विभाग का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो 11 दिन पुरानी है। फिशिंग कैट होने की आशंका जताई जा रही है।
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