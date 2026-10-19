ग्रेटर नोएडा के जुनपत में 2800 मीटर ड्रेन से जल निकासी में सुधार, किसानों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नेाएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ग्राम जुनपत में 6 प्रतिशत कृषक आबादी भूखंडों के लिए ड्रेन समेत अन्य सुविधाएं विकसित करा रहा है। इस कड़ी में 2800 मीटर लंबी ड्रेन का निर्माण भी कराया जा रहा है।

6 प्रतिशत के तहत भूखंड आवंटित

ड्रेन के पूरा होने से पूरे क्षेत्र में जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान होगा और भूखंडों पर बसावट आसान होगी। जुनपत में बड़ी संख्या में किसानों को 6 प्रतिशत के तहत भूखंड आवंटित किए गए हैं। लंबे समय से यहां जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से लोगों को परेशानी होती थी।

अब प्राधिकरण ने ड्रेन के साथ-साथ आंतरिक सड़कों, सीवर, पानी और विद्युतीकरण के कार्यों को भी करा रहा है। जलभराव से मुक्ति मिलेगी इस संबंध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना है कि जुनपत में 6 प्रतिशत आबादी भूखंडों का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। 2800 मीटर ड्रेन बनने से क्षेत्र में पानी की निकासी सुचारू होगी और जलभराव से मुक्ति मिलेगी।