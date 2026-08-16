नोएडा एयरपोर्ट का भ्रामक वीडियो डालना पड़ा भारी, जेवर पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संबंधित कथित तौर पर छेड़छाड़ किया गया वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में जेवर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायत में सच बोलो नाम के फेसबुक अकाउंट से 14 अगस्त को एयरपोर्ट से जुड़ा भ्रामक वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है।

शिकायत के मुताबिक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में एयरपोर्ट की घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। आरोप है कि वीडियो को इस तरह प्रसारित किया गया, जिससे वास्तविक स्थिति को लेकर लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को पोस्ट का स्क्रीनशाट और वीडियो का लिंक भी उपलब्ध कराया है।

परियोजना की छवि भी प्रभावित होने की बात कही गई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात शिफ्ट इंचार्ज मयंक कुमार द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया है कि इस तरह की गलत सूचना से यात्रियों, एयरपोर्ट से जुड़े हितधारकों और आम लोगों में अनावश्यक भ्रम और आशंका पैदा हो सकती है। साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण परियोजना की छवि भी प्रभावित होने की बात कही गई है।