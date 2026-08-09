एटीएम कार्ड बदलकर खाते से रकम उड़ाने वाले तीन धरे, 103 कार्ड, स्वैप मशीन और अवैध असलाह बरामद

संवाद सहयोग, जेवर। कोतवाली पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते से रकम निकालने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 103 एटीएम कार्ड, स्वैप मशीन व अवैध असलाह बरामद किए हैं।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने इतवार को यमुना एक्सप्रेसवे के आर एंड आर अंडरपास से तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपित एटीएम बूथ पर लोगों को निशाना बनाकर उनका एटीएम कार्ड बदल देते थे।

कार्ड को स्वैप कर लोगों के खाते से रकम उड़ाने का काम उसके बाद एटीएम कार्ड को स्वैप कर लोगों के खाते से रकम उड़ाने का काम करते हैं। पुलिस ने आरोपितों से 103 एटीएम कार्ड, स्वैप मशीन, एक तमंचा, कारतूस व चाकू बरामद किया है। आरोपित एटीएम बदलने के बाद अपनी स्वैप मशीन से रकम निकालने का काम करते थे।

आरोपितों की पहचान बुलंदशहर जिला के सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव चिट्टा के रहने वाले आफताब, सलमान व अमीरुद्दीन के रूप में हुई। पुलिस द्वारा आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपित शातिर किस्म के अपराधी हैं।