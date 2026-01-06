ग्रेटर नोएडा: जहांगीरपुर से सूरजपुर तक नई बस सेवा आज से शुरू, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा फायदा
जहांगीरपुर से सूरजपुर तक नई बस सेवा मंगलवार से शुरू हो रही है। यह बस औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और फिल्म सिटी होते हुए परीचौक के रास्ते जि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जेवर। जिले की बुलंदशहर सीमा पर बसे जहांगीरपुर कस्बे से औद्योगिक क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों से होते जिला मुख्यालय तक के लिए आज लोगों को बस सेवा मिलेगी।
बस सेवा का शुभारंभ मंगलवार को जहांगीरपुर कस्बे से स्थानीय विधायक धीरेंद्र करेंगे। बस सेवा के शुरू होने से देहात क्षेत्र से यीडा और ग्रेटर नोएडा के अलावा जिला मुख्यालय आने जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार से यूपी रोडवेज की एक बस जहांगीरपुर से सूरजपुर तक चालू कराई जा रही है। यह बस सेवा जहांगीरपुर से जेवर तक सभी गांव से सवारियों को बिठाते हुए तहसील मुख्यालय से तिरथली कट होते हुए फिल्मसिटी और उसके बाद दनकौर क्षेत्र के सभी शैक्षणिक संस्थानों से होते हुए परी चौक के रास्ते सूरजपुर जिला मुख्यालय तक पहुंचेगी।
बस सेवा के शुरू करने के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ बनाने के साथ-साथ युवा और घर से रोजगार के लिए प्रतिदिन अप डाउन करने वालों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही जहांगीरपुर से तहसील और जिला मुख्यालय आने जाने वाले लोगों को आसानी होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।