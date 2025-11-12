Language
    IPL खिलाड़ी पर महिला क्रिकेटर से दुष्कर्म करने का आरोप, लखनऊ मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों से मिलीं पीड़िता

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    नोएडा में एक महिला क्रिकेटर ने आईपीएल खिलाड़ी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने लखनऊ मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है।  

    जागरण संवाददाता, नोएडा। हैदराबाद की रहने वाली उत्तर प्रदेश की महिला क्रिकेटर को शादी का झांसा देकर आईपीएल खिलाड़ी पर होटल में दुष्कर्म करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़िता नोएडा एक्सप्रेसवे थाना पुलिस से मामले में शिकायत कर चुकी है। पीड़िता मामले को लेकर बुधवार को लखनऊ मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों से मिली।

    उधर, आईपीएल खिलाड़ी आठ नवंबर को बाराबंकी कोतवाली में महिला क्रिकेटर के खिलाफ धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा चुका है।

    पीड़िता हैदराबाद की रहने वाली हैं, वह उत्तर प्रदेश की क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नोएडा के एक पीजी में रहती हैं। मई 2025 में सोशल मीडिया से आईपीएल खिलाड़ी के संपर्क में आईं थीं। आरोप है कि आईपीएल खिलाड़ी ने पहले दोस्ती की। फिर शादी करने का वादा किया।

    पीड़िता का दावा है कि दोनों जून 2025 से प्रेम-संबंध में हैं। आरोप है कि 29 जुलाई को सेक्टर-135 के होटल में मिलने के लिए बुलाया। शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। शादी करने के बारे में पूछा तो आरोपी ने मारपीट कर वहां से भगा दिया।

    आरोप है कि 30 जुलाई को एक महिला ने खुद को आईपीएल खिलाड़ी की प्रेमिका बताते हुए जान से मारने और निजी फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी दी। उसके बाद कई बार अज्ञात नंबरों से फोन आए। पीड़िता का कहना है कि मामले में 13 अक्टूबर को एक्सप्रेसवे थाना पुलिस से शिकायत की।

    पहले भी आईपीएल खिलाड़ियों पर लग चुके हैं आरोप

    पिछले दिनों भी अन्य आईपीएल खिलाड़ी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। गाजियाबाद में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस तरह के आरोप अन्य कई खिलाड़ियों पर लग चुके हैं। एक बार फिर आईपीएल खिलाड़ी पर इस तरह का दाग लगा है।