पढ़ने की उम्र की बाधा को IGNOU कर रहा खत्म, 50 से 70 साल की उम्र के 20 प्रतिशत छात्र 

चेतना राठौर, नोएडा। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है और किताबों से सच्चा और अच्छा कोई मित्र नहीं होता है यह दोनों बातें अक्सर सुनी होगी। इन लाइनों को इग्नू में अध्ययनरत लोग सही साबित कर रहे हैं। 50 से 70 साल की उम्र में लोग कई डिग्री हासिल करने के लिए इग्नू केंद्र में कक्षाएं ले रहे हैं।

नोएडा इग्नू अध्ययन केंद्र में कुल चार हजार छात्र रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 20 प्रतिशत पढ़ाई करने वाले 50 से अधिक उम्र के लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि पढ़ाई से अकेलापन तो दूर होता ही साथ ही नालेज भी बढ़ रही है।