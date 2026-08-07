नोएडा में भारी बारिश का कहर, अंडरपास में हुए जलभराव में फंसी एंबुलेंस; 5 लोगों को सुरक्षित निकाला

जागरण संवाददाता, नोएडा। Delhi-NCR Weather: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज शुक्रवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जलभराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर-95 स्थित अंडरपास में जलभराव हो गया, एक एंबुलेंस फंस गई।

जानकारी के अनुसार, सेक्टर-95 स्थित अंडरपास में फंसी एंबुलेंस में टेक्निशियन समेत चार-पांच लोग सवार थे। यह एंबुलेंस 'एक पहल' संस्था की बताई गई है। अंडरपास में 3 से 4 फीट पानी भरा होने के कारण एंबुलेंस बंद होकर वहीं फंस गई।