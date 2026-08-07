नोएडा में भारी बारिश का कहर, अंडरपास में हुए जलभराव में फंसी एंबुलेंस; 5 लोगों को सुरक्षित निकाला
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सेक्टर-95 स्थित अ ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार सुबह से भारी बारिश।
सेक्टर-95 अंडरपास में 3-4 फीट पानी, एंबुलेंस फंसी।
पुलिस ने एंबुलेंस को सुरक्षित बाहर निकाला, कोई हताहत नहीं।
जागरण संवाददाता, नोएडा। Delhi-NCR Weather: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज शुक्रवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जलभराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर-95 स्थित अंडरपास में जलभराव हो गया, एक एंबुलेंस फंस गई।
जानकारी के अनुसार, सेक्टर-95 स्थित अंडरपास में फंसी एंबुलेंस में टेक्निशियन समेत चार-पांच लोग सवार थे। यह एंबुलेंस 'एक पहल' संस्था की बताई गई है। अंडरपास में 3 से 4 फीट पानी भरा होने के कारण एंबुलेंस बंद होकर वहीं फंस गई।
उधर, घटना की जानकारी लगने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य करते हुए एंबुलेंस का बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है।
फरीदाबाद में भी अंडरपास में भरा पानी
फरीदाबाद जिले में तीन दिन से लगातार अच्छी वर्षा होने से जाजरू रेलवे अंडरपास में जलभराव होने के कारण दर्जन भर गांवों के ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया।
इस अंडर पास से रोजाना हजारों की संख्या में लोग सेक्टर-59 और 58 के कारखानों में नौकरी करने के लिए आते-जाते हैं। पिछले 12 घंटे में जिले में 20 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि बृहस्पतिवार को 40 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी।