न झूले की पींग, न मल्हार की तान... हरियाली तीज से दूर होती जा रही नई पीढ़ी

इंटरनेट, टीवी आदि के चलते आज युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को भूलती जा रही है। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में रीति-रिवाज इतिहास में गुम हो जाएंगे।

भारतीय संस्कृति आपसी भाईचारे का संगम होता था। महिलाएं ऐसे त्योहारों पर एक जगह एकत्रित होकर एक टोली में मल्हार, कजरी गीत गाकर झूला झूलते थीं, अब किसी भी त्योहार पर यह एकता दूर-दूर तक नजर नहीं आती।

-शांति देवी

बुजुर्गो का कहना है कि महान संगीतकार तानसेन के गुरु बाबा हरिदास मल्हार गाते थे, जिन्हें सुनकर बादल बारिश लेकर आते थे। आज के भागदौड़ भरी ¨जदगी में लोगों के लिए इस तरह के तीज त्योहारों का कोई महत्व नहीं रह गया। महिलाएं भी इन त्योहारों को भूलती जा रही हैं।

-पूनम

ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था। महिलाएं पेड़ों पर झूला झूलती थीं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस परंपरा को भूलती जा रही हैं।



-शारदा

वर्तमान समय में इंटरनेट, फेसबुक आदि के बढ़ते प्रचलन के चलते महिलाएं भी तीज जैसे पारंपरिक त्योहार को भूलती जा रही हैं। लोग भारतीय संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। हरियाली तीज हाथ मेंहदी रचाने तक सिमटती जा रही है।



-वंदना।