'क्या यह iPhone 18 Pro है?' सवाल का 'हां' में जवाब देते ही उड़ा ले गए फोन, ग्रेटर नोएडा में अनोखी ठगी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े मोबाइल लूट की वारदात हुई है। चेरी काउंटी सोसायटी के पास ई-रिक्शा का पेमेंट करने के दौरान बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश महिला के हाथ से आईफोन छीनकर फरार हो गए।

पीड़िता शुभी भंडारी पत्नी साकेत गुप्ता निवासी सेंचुरियन पार्क लो राइज ने बताया कि 21 सितंबर को वह सोसाइटी से मूर्ति की तरफ ई-रिक्शा से जा रही थीं। रास्ता पूछने के बहाने फोन चुरा ले गए चोर चेरी काउंटी सोसाइटी क्रॉस करने के बाद वह फोन में कोड स्कैन कर पेमेंट करने लगीं, तभी पीछे से आए दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार उनके हाथ से आईफोन लूट कर भाग गए।