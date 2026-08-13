Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा में महिला से लाखों के गहने लूटे, रुपयों का लालच देकर ठगों ने दिया वारदात को अंजाम

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:30 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में एक 55 वर्षीय महिला को रुपयों का लालच देकर ठगों ने लाखों के गहने लूट लिए। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने मामल ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला रुपयों के लालच में टप्पेबाजाें के हाथों लाखों के गहने गवां बैठी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए, तब महिला को ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की है।

    क्षेत्र की फ्यूजन होम्स सोसायटी निवासी महेंद्र आर स्वामी के मुताबिक, 10 जुलाई की शाम करीब 6.45 बजे उनकी 55 वर्षीया मां कौशल्या स्वामी घर से पानी पूरी खाने निकलीं थी। कुछ ही दूरी पर स्थित मार्केट में वह पानी पूरी की दुकान पर पहुंचीं थी। तभी सफेद टी-शर्ट में पहुंचा युवक उनके पास आकर बैठ गया। इसी बीच एक और युवक आया दोनों ने उनके पास 20 लाख रुपये होने की बात बोलते हुए आपस में बंटवारे के लिए बातें शुरू कर दीं। तभी टी शर्ट वाले आरोपी ने कौशल्या को भी बंटवारे में हिस्सा देने का झांसा दिया। बिना कुछ सोचे समझे लालच में आईं कौशल्या ने रुपये लेने के लिए हामी भर दी।

    बताया कि दोनों ने किनारे चल कर 20 लाख रुपये का तीन हिस्सा में बंटवारा करने की बात बोलते हुए कौशल्य को कुछ दूरी पर स्थित नाले के पास चलने को कहा। नाले के पास पहुंचने के कुछ देर बाद ही अचानक उनको चक्कर जैसा आया। दोनों बदमाश उनके गले की चेन, अंगूठी समेत अन्य गहने उतरवा कर फरार हो गये। कुछ देर बाद हालत में सुधार होने पर उन्होंने घर पहुंच कर बेटे को आपबीती बताई।

    पीड़ित ने घटना स्थल पर पहुंच कर आसपास बदमाशों के बारे में जानकारी का प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर गहने बरामद कराने की गुहार लगाई है।

    यह भी पढ़ें- लाखों की ठगी के लिए बैंक खाते के इस्तेमाल का खुलासा, हापुड़ में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र सिंह ने बताया मामला संज्ञान में है। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी कर घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

    खबरें और भी