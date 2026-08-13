ग्रेटर नोएडा में महिला से लाखों के गहने लूटे, रुपयों का लालच देकर ठगों ने दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला रुपयों के लालच में टप्पेबाजाें के हाथों लाखों के गहने गवां बैठी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए, तब महिला को ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की है।

क्षेत्र की फ्यूजन होम्स सोसायटी निवासी महेंद्र आर स्वामी के मुताबिक, 10 जुलाई की शाम करीब 6.45 बजे उनकी 55 वर्षीया मां कौशल्या स्वामी घर से पानी पूरी खाने निकलीं थी। कुछ ही दूरी पर स्थित मार्केट में वह पानी पूरी की दुकान पर पहुंचीं थी। तभी सफेद टी-शर्ट में पहुंचा युवक उनके पास आकर बैठ गया। इसी बीच एक और युवक आया दोनों ने उनके पास 20 लाख रुपये होने की बात बोलते हुए आपस में बंटवारे के लिए बातें शुरू कर दीं। तभी टी शर्ट वाले आरोपी ने कौशल्या को भी बंटवारे में हिस्सा देने का झांसा दिया। बिना कुछ सोचे समझे लालच में आईं कौशल्या ने रुपये लेने के लिए हामी भर दी।