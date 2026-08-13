ग्रेटर नोएडा में महिला से लाखों के गहने लूटे, रुपयों का लालच देकर ठगों ने दिया वारदात को अंजाम
ग्रेटर नोएडा में एक 55 वर्षीय महिला को रुपयों का लालच देकर ठगों ने लाखों के गहने लूट लिए। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने मामल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला रुपयों के लालच में टप्पेबाजाें के हाथों लाखों के गहने गवां बैठी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए, तब महिला को ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की है।
क्षेत्र की फ्यूजन होम्स सोसायटी निवासी महेंद्र आर स्वामी के मुताबिक, 10 जुलाई की शाम करीब 6.45 बजे उनकी 55 वर्षीया मां कौशल्या स्वामी घर से पानी पूरी खाने निकलीं थी। कुछ ही दूरी पर स्थित मार्केट में वह पानी पूरी की दुकान पर पहुंचीं थी। तभी सफेद टी-शर्ट में पहुंचा युवक उनके पास आकर बैठ गया। इसी बीच एक और युवक आया दोनों ने उनके पास 20 लाख रुपये होने की बात बोलते हुए आपस में बंटवारे के लिए बातें शुरू कर दीं। तभी टी शर्ट वाले आरोपी ने कौशल्या को भी बंटवारे में हिस्सा देने का झांसा दिया। बिना कुछ सोचे समझे लालच में आईं कौशल्या ने रुपये लेने के लिए हामी भर दी।
बताया कि दोनों ने किनारे चल कर 20 लाख रुपये का तीन हिस्सा में बंटवारा करने की बात बोलते हुए कौशल्य को कुछ दूरी पर स्थित नाले के पास चलने को कहा। नाले के पास पहुंचने के कुछ देर बाद ही अचानक उनको चक्कर जैसा आया। दोनों बदमाश उनके गले की चेन, अंगूठी समेत अन्य गहने उतरवा कर फरार हो गये। कुछ देर बाद हालत में सुधार होने पर उन्होंने घर पहुंच कर बेटे को आपबीती बताई।
पीड़ित ने घटना स्थल पर पहुंच कर आसपास बदमाशों के बारे में जानकारी का प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर गहने बरामद कराने की गुहार लगाई है।
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प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र सिंह ने बताया मामला संज्ञान में है। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी कर घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।