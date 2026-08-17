ग्रेटर नोएडा वालों को पीक आवर में जाम से मिलेगा छुटकारा, ग्राउंड सर्वे कर चिह्नित किए हॉटस्पॉट
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यातायात समस्याओं पर डीसीपी ट्रैफिक ने निवासियों के साथ बैठक की। प्रमुख जाम स्थलों का जमीनी सर्वेक्षण कर स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए गए।
HighLights
डीसीपी ट्रैफिक ने निवासियों संग यातायात समस्याओं पर की बैठक।
गौर सिटी चौक पर जाम हॉटस्पॉट की पहचान हेतु सर्वे।
अव्यवस्थित पार्किंग और पीक आवर्स जाम पर हुई चर्चा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बढ़ती यातायात समस्याओं को लेकर रविवार को गौर सिटी चौक ट्रैफिक पोस्ट पर बैठक हुई।
इस बैठक में डीसीपी यातायात अभय कुमार मिश्रा के साथ क्षेत्र की विभिन्न सोसायटियों के प्रतिनिधि और निवासी शामिल हुए। बैठक में क्षेत्र के प्रमुख जाम के हॉटस्पॉट, पीक आवर्स में लगने वाले जाम और अव्यवस्थित पार्किंग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
ग्राउंड सर्वे भी किया
नोएडा निवासियों ने रोजमर्रा में होने वाली परेशानियों को डीसीपी के सामने रखा और स्थायी समाधान की मांग की। बैठक के बाद टीआई प्रफुल्ल श्रीवास्तव के साथ गौर चौक से पार्थला, गौर सिटी-टू और आसपास के महत्वपूर्ण प्वाइंट्स का ग्राउंड सर्वे भी किया गया।
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इस मौके पर ट्रैफिक की वास्तविक स्थिति देखी गई और सुधार के संभावित उपायों पर चर्चा हुई। इस पहल में संजय उपाध्याय, मनीष त्रिपाठी, नवीन तिवारी, राज कुमार आदि मौजूद रहे।