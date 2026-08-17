ग्रेटर नोएडा वालों को पीक आवर में जाम से मिलेगा छुटकारा, ग्राउंड सर्वे कर चिह्नित किए हॉटस्पॉट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बढ़ती यातायात समस्याओं को लेकर रविवार को गौर सिटी चौक ट्रैफिक पोस्ट पर बैठक हुई।

इस बैठक में डीसीपी यातायात अभय कुमार मिश्रा के साथ क्षेत्र की विभिन्न सोसायटियों के प्रतिनिधि और निवासी शामिल हुए। बैठक में क्षेत्र के प्रमुख जाम के हॉटस्पॉट, पीक आवर्स में लगने वाले जाम और अव्यवस्थित पार्किंग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।