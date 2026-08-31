एक्वा मेट्रो का ग्रेनो वेस्ट तक विस्तार, अंतिम मंजूरी के लिए PMO भेजी DPR; 8 लाख लोगों को फायदा

जागरण संवाददाता, नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो के जरिये एनसीआर से जोड़ने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के रूप में एक्वा मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) प्रबंधन ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक एक्वा मेट्रो विस्तार के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है।

परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना (डीपीआर) पीएमओ को भेजी जा चुकी है। यहां से मंजूरी मिलते ही परियोजना को धरातल पर उतरने के लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इस परियोजना से आठ लाख लोगों के लिए यात्रा की सुविधा में सुधार होगा। यह रूट गाजियाबाद से जेवर स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तक प्रस्तावित आरआरटीएस से भी जुड़ेगा, जिससे ग्रेनो वेस्ट के लोगों को लाभ होगा। वर्तमान में वहां सार्वजनिक परिवहन के रूप में केवल ई सिटी बस सेवा संचालित हो रही है।

आठ लाख लोगों को होगा फायदा बता दें कि शाम होते ही इस रूट पर भीषण यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ग्रेनो वेस्ट, गौड़ चौक और नोएडा के लगभग आठ लाख लोगों को इस परियोजना से लाभ होगा। यह विस्तार लाइन बजट में भी कम होगी, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मिलकर वित्तीय योगदान करेंगे।

एनएमआरसी प्रबंध निदेशक कृष्णा करुणेश ने बताया कि निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक एनओसी प्राप्त हो चुकी हैं। पीएमओ से स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह मेट्रो सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 तक जाएगी। इस मेट्रो परियोजना के निर्माण में लगभग एक हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होगा।