ग्रेटर नोएडा को और हरा-भरा बनाने की तैयारी, पार्कों व ग्रीन बेल्ट पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को हरा-भरा और सुंदर बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। उद्यान विभाग के वर्क सर्किल द्वारा शहर के विभिन्न सेक्टरों में पार्कों, ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज के रखरखाव व विकास के लिए आठ बड़े टेंडर जारी किए गए हैं।

इन सभी कार्यों की प्री-बिड बैठक 2 सितंबर को होगी। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार को खत्म हो गई है। विकास कार्यों का विवरण प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर चाइ-5 की मुख्य सड़क पर सेंट्रल वर्ज और हरित पट्टी के विकास और एक वर्ष के रखरखाव पर 70.21 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह ओमीक्रान-1ए, आरसीसीआइ ग्रीन और सेक्टर ज्यू-3 क्षेत्र में साइड और बैक साइड सेंट्रल वर्ज में पौधारोपण और दो वर्ष के मेंटेनेंस के लिए 1.09 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सेक्टर केपी-2 के पार्कों और ग्रीन बेल्ट में पौधों, झाड़ियों और लान के रखरखाव के साथ-साथ सिविल कार्यों की मरम्मत पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी सेक्टर के प्रसिद्ध पंचवटी पार्क कलाग्राम और प्रोमोनाड पार्क के दो वर्षीय रखरखाव पर भी 1.24 करोड़ रुपये का प्रविधान है।