ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार थार का कहर, इटैड़ा गोलचक्कर पर स्कूटी सवार दंपती को मारी टक्कर; पति की मौत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में सोमवार देर शाम इटैड़ा गोल चक्कर के पास तेज रफ्तार थार ने स्कूटी में टक्कर मार दी।

हादसे में स्कूटी सवार चिपियाना निवासी नीरज (40) की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी घायल हो गईं। हादसे के बाद थार चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

इटैड़ा गोल चक्कर पर हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, नीरज अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से जा रहे थे। इटैड़ा गोल चक्कर के पास तेज रफ्तार थार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।