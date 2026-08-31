ग्रेटर नोएडा के कासना में लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली, सैलून में काम कर रहे किशोर के पेट में लगी
ग्रेटर नोएडा के कासना में एक सैलून में काम कर रहे 16 वर्षीय किशोर को लाइसेंसी पिस्टल से अचानक चली ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के कासना कस्बे में शनिवार रात लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गोली चलने से 16 साल का किशोर घायल हो गया। गोली किशोर के पेट में लगी।
घटना के वक्त वह सैलून में काम कर रहा था। वह जिम्स अस्पताल में उपचाराधीन है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने जांच के बाद पिस्टल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।
कासना कस्बे में अलीगढ़ के थाना टप्पल अटारी गांव निवासी 16 वर्षीय प्रिंस उर्फ राजा सैलून की दुकान पर काम करता है। रविवार रात वह दुकान पर काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक गोली लगने के बाद घायल हो गया पुलिस जांच में सामने आया है कि विकल सिंह के पास उसके भतीजे शिवा की लाइसेंसी पिस्टल थी।
इसी दौरान अचानक पिस्टल से गोली चल गई। गोली पास में हेयर सैलून में मौजूद प्रिंस के पेट में जा लगी। गोली चलने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
स्वजन ने घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर विकल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। घायल किशोर के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि लाइसेंसी पिस्टल विकल सिंह के पास किस तरह पहुंची और घटना के समय वहां कौन-कौन मौजूद था।