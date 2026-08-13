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    ग्रेटर नोएडा में सड़कों पर अब नहीं रहेगा अंधेरा, प्राधिकरण कर रहा स्ट्रीट लाइट अपग्रेड

    By Ranjeet Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:47 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को आधुनिक और आकर्षक बनाने के लिए स्ट्रीट लाइटों को अपग्रेड कर रहा है। इसके तहत 9 मीटर ऊंचे नए आर्किटेक्चरल पोल लगाए जाएंगे, ...और पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को आधुनिक और आकर्षक बनाने के लिए स्ट्रीट लाइटों को अपग्रेड कर रहा है।

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को आधुनिक और आकर्षक बनाने के लिए स्ट्रीट लाइटों को अपग्रेड कर रहा है। 

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। शहर को आधुनिक और आकर्षक लुक देने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रीट लाइट को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे शहर की सड़कों पर अंधेरे और हादसों का खतरा अब कम होगा। योजना के तहत प्राधिकरण 9 मीटर ऊंचे नए पोल की खरीद करेगा।

    जल्द ही एजेंसी का चयन कर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले कई महीनों से शहर के विभिन्न सेक्टरों और आवासीय इलाकों के लोगों ने खराब पोल बदलने की मांग की थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि टूटे-फूटे और झुके हुए पोलों के कारण रात में अंधेरा रहता है, जिससे चोरी, लूट और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कई जगहों पर पोल गिरने की स्थिति में भी आ चुके हैं।

    लोगों की मांग पर प्राधिकरण ने 9 मीटर ऊंचे आर्किटेक्चरल ट्विन आर्म कोनिकल स्टेप बेंड पोल खरीदने जा रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक इलेक्ट्रिकल अजीत भाई पटेल ने कहा कि शहर में लगने वाले पोल पूरी तरह आर्किटेक्चरल डिजाइन के होंगे। इनकी कुल ऊंचाई 9 मीटर होगी।

    इसमें नीचे 3 मीटर का हिस्सा 324 मिमी व्यास वाले स्टील पाइप का और ऊपर 6 मीटर का हिस्सा 3 मिमी मोटी हाई टेंसाइल एमएस शीट से बना होगा। पोल का टाप व्यास 75 मिमी और बाटम व्यास 149 मिमी रहेगा। 1200 मिमी का आफसेट देकर इसे आकर्षक स्टेप बेंड लुक दिया जाएगा।

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    ये फीचर्स भी होंगे 

    प्रत्येक पोल के नीचे इनबिल्ट जंक्शन बाक्स लगाया जाएगा। इसमें एक नग 32ए हैवी ड्यूटी स्टड टाइप कनेक्टर और एक नग 6ए एसपी एमसीबी होगा। कोटेशन की दरों में लेबर, टीएंडपी और सामग्री सभी शामिल होगी। इस पहल से ग्रेटर नोएडा की सड़कों की रोशनी बेहतर होने के साथ ही शहर की सुंदरता भी बढ़ने की उम्मीद है।