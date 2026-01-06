ग्रेटर नोएडा में स्पा सेंटर के आपत्तिजनक वीडियो वायरल, पुलिस ने बताया पुराना मामला

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंटरनेट मीडिया पर एक स्पा सेंटर के कई आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। वीडियो नालेज पार्क कोतवाली क्षेत्र के एक माल में संचालित स्पा सेंटर के बताए जा रहे हैं। दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

इंटरनेट मीडिया पर एक-एक मिनट के करीब चार वीडियो प्रसारित हैं। एक वीडियो में ग्राहक स्पा सेंटर के रिसेप्शन पर मौजूद महिला से सर्विस चार्ज को लेकर बातचीत कर रहा है। एक वीडियो में स्पा सेंटर के बाहर की लोकेशन दिख रही है। अन्य वीडियो अंदर के आपत्तिजनक दिख रहे हैं।