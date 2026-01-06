Language
    ग्रेटर नोएडा में स्पा सेंटर के आपत्तिजनक वीडियो वायरल, पुलिस ने बताया पुराना मामला

    By Gajendra Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:57 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में एक मॉल के स्पा सेंटर के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में स्पा की आड़ में वेश्या ...और पढ़ें

    स्पा सेंटर के अंदर आपत्तिजनक वीडियो वायरल।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंटरनेट मीडिया पर एक स्पा सेंटर के कई आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। वीडियो नालेज पार्क कोतवाली क्षेत्र के एक माल में संचालित स्पा सेंटर के बताए जा रहे हैं। दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

    इंटरनेट मीडिया पर एक-एक मिनट के करीब चार वीडियो प्रसारित हैं। एक वीडियो में ग्राहक स्पा सेंटर के रिसेप्शन पर मौजूद महिला से सर्विस चार्ज को लेकर बातचीत कर रहा है। एक वीडियो में स्पा सेंटर के बाहर की लोकेशन दिख रही है। अन्य वीडियो अंदर के आपत्तिजनक दिख रहे हैं।

    स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति चलने की बात

    प्रसारित वीडियो को लेकर लोगों द्वारा तमाम तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति चलने की बात कही है। कुछ ने जिम्मेदारों पर मिली भगत का आरोप लगाया है। प्रभारी निरीक्षक सर्वेश सिंह का कहना है कि प्रसारित वीडियो पुराने हैं। पूर्व में इन वीडियो को संज्ञान में लेकर आरोपितों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

