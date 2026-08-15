ग्रेटर नोएडा: 'फर्जी तरीके से फंसाने' की दलील मंजूर, सेक्टर-24 गोलीकांड के आरोपी को मिली सशर्त जमानत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गोलीकांड मामले में आरोपित मनीष कुमार की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। नोएडा की सेक्टर- 24 कोतवाली में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज है।

वादी मिथुन यादव के मुताबिक, पांच अगस्त 2026 को वह सेक्टर-52 स्थित यादव होटल से खाना लेने गया था। तभी वहां पहुंचे विशाल यादव, विकास, राहुल यादव, पुष्पेंद्र और आशु ने पुरानी रंजिश में गाली-गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की नीयत से दो बार फायर किया।