स्कूलों में 5 घंटे तक स्क्रीन टाइम से बढ़ी चिंता, छात्रों की सेहत के लिए ब्लैक बोर्ड पर लौटने का सुझाव

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। स्कूलों में छात्रों के बढ़ते स्क्रीन टाइम को लेकर जिला प्रशासन चिंतित है। छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर को देखते हुए प्रशासन ने निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों को सुझाव जारी किया है। स्कूलों से कहा गया है कि वे छात्रों के स्क्रीन टाइम को कम कर ब्लैक बोर्ड का उपयोग बढ़ाए। ताकि छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके।

जिलाधिकारी मेधा रूपम का कहना है कि पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से शिकायत मिली थी कि स्कूलों में छात्र-छात्राओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। यहां तक की पाठ्य पुस्तक भी प्री लोडेड स्मार्ट बोर्ड के जरिए पढ़ाई जा रही हैं।

जिससे छात्रों का स्क्रीन टाइम कर से पांच घंटे तक हो गया है। इससे छात्रों में एकाकीपन की कमी, थकान, सिर दर्द , चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं ।।छात्रों में निकट दृष्टि दोष, पलके काम झपकना, बौद्धिकवा तार्किक क्षमता पर दुष्प्रभाव, व्यवहारिक क्षमता प्रभावित हो रही है।

प्रशासन की ओर से स्कूलों को दिए गए सुझाव में कहा गया है कि छात्रों का स्क्रीन टाइम सीमित किया जाना जरूरी है। कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। 20 मिनट के स्क्रीन सत्र के बाद छात्रों को आंखों को आराम देने, लेखन व पठन-पाठन के लिए ब्लैक या सफेद बोर्ड का उपयोग , लेखन, कहानी, खेल, समूह आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है।

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कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड की जगह परंपरागत काले ,सफेद या हरे बोर्ड को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है । इसके साथ ही छात्रों को पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के सुझाव के साथ विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों के अभिभावकों को संतुलित स्क्रीन उपयोग को लेकर जागरूक करें ।