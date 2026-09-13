ग्रेटर नोएडा में 'काला नमक' रेस्टोरेंट की कॉफी पीने से युवक की तबीयत बिगड़ी, जमकर हंगामा

रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक रेस्टोरेंट में एक्सपायरी डेट की कॉफी परोसने का गंभीर आरोप लगा है। कॉफी पीने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई।

पीड़ित के परिजनों ने रेस्टोरेंट मैनेजर पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए पुलिस और खाद्य विभाग से कार्रवाई की मांग की है। मामला बिसरख थाना क्षेत्र के काला नमक रेस्टोरेंट का है।

एक्सपायरी डेट नहीं मिली

पीड़ित के मुताबिक, रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के कुछ देर बाद उसे उल्टी और तेज बुखार की शिकायत हुई। परिजनों ने जब काफी के पाउच की जांच की तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं मिली।

बिसरख थाने में दी शिकायत आरोप है कि इस बारे में मैनेजर आशुतोष से शिकायत की गई तो उसने गलती मानने के बजाय अभद्रता शुरू कर दी। घटना के बाद पीड़ित ने बिसरख थाने में शिकायत दी है और खाद्य सुरक्षा विभाग को भी जानकारी दी है।

विभाग हरकत में आया वहीं, इस मामले के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद विभाग हरकत में आया है। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि देर रात सोशल मीडिया के माध्यम से मामले की जानकारी मिली है।