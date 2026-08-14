29 लाख की फिरौती कांड में पुलिस की लापरवाही उजागर, इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जीएसटी सलाहकार संदीप कुमार से कार सवार बदमाशों द्वारा 29 लाख की वसूली के मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर ने बिसरख के प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र सिंह, राइज पुलिस चौकी प्रभारी राहुल कुमार और एक हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया। उक्त कार्रवाई का कारण आइजीआरएस पोर्टल पर पीड़ित द्वारा दर्ज मामले की जांच के नाम पर खानापूरी कर निराधार बता निस्तारण दिखाना है।

बता दें बिसरख की एगिन रायल सोसायटी निवासी जीएसटी सलाहकार संदीप कुमार को 20 जुलाई को कार सवार बदमाश खुद को जीएसटी अधिकारी व पुलिसर्मी बता उनके खिलाफ शिकायत मिलने व कोतवाली चलने की बात बोल कर ले गए थे। कार में जीएसटी में हेरफेर कर कमाई के कारण उस पर कार्रवाई करने का दबाव बना कर ब्लैक मेल कर 29 लाख की फिरौती वसूल ली थी।

पीड़ित ने कोतवाली पुलिस व डीसीपी तक 19 दिन में करीब छह बार शिकायत दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। सुनवाई नहीं होने पर छह अगस्त को आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। पोर्टल पर दर्ज शिकायत को चाैकी प्रभारी राहुल कुमार ने गंभीरता से नहीं लिया था।

जांच के नाम पर घटना स्थल पर पहुंच कर जांच के नाम पर खानापूरी कर पास के दो नर्सरी संचालकों के बयान दर्ज कर घटना को निराधार बताते हुए पोर्टल पर निस्तारण दिखा दिया। पीड़ित ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर आपबीती व पुलिस की लापरवाही का पर्दाफाश किया तब आठ अगस्त को डीसीपी के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

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मंगलवार को पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर फिरौती की रकम बरामद कर वारदात का पर्दाफाश किया गया था। इससे कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में बरती गई लापरवाही का पर्दाफाश हुआ था। सूत्रों का कहना है कि इसी मामले में लापरवाही सामने आने पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने तीनों को लाइन हाजिर किया है।

एसीपी को सौंपी गई है जांच इस प्रकरण की डीसीपी के निर्देशन में एसीपी द्वारा जांच की जा रही है। एसीपी पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रहे हैं। घटना की शुरुआत से लेकर मुकदमा दर्ज होने तक पुलिस की भूमिका क्या रही, किसकी लापरवाही रही, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि जांच पूरी होने पर इसमें और भी पुलिस कर्मियों पर गाज गिर सकती है।