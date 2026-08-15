स्वतंत्रता दिवस पर ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ 21 पुलिसकर्मियों और पांच बलिदानियों के स्वजन को सम्मान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते हुए साहसिक कार्य करने वाले 21 पुलिस कर्मियों और पांच बलिदानियों को कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सम्मानित किया।

इससे पहले कमिश्नर ने ध्वजारोहण कर पुलिसकर्मियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा और सशक्त एवं समृद्ध भारत के निर्माण में सर्वोच्च योगदान देने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की शुरुआत परेड, राष्ट्रगान और सलामी के साथ हुई। पुलिस कमिश्नर ने अमर शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सभी को कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना होगा। देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाना होगा। उधर, कमिश्नरेट मुख्यालय सूरजपुर में पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। सभी कोतवाली और कार्यालयों में भी ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगीत का गायन हुआ। थाना प्रभारियों ने मातहतों के राष्ट्र की रक्षा की शपथ दिलाई।

मौके पर ये अधिकारी रहे मौजूद इस मौके पर अपर पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव नारायण मिश्र, पुलिस उपायुक्त लाइन डॉ. प्रवीन रंजन सिंह, पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा सुनीति, पुलिस उपायुक्त नोएडा साद मियां खान, पुलिस उपायुक्त सेंट्रल शैलेंद्र कुमार सिंह, पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय शैव्या गोयल और अपर पुलिस उपायुक्त आरके गौतम सहित अन्य अधिकारी व पुलिसकर्मी माैजूद रहे।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन पुलिसकर्मियों को मिला सम्मान बीटा दो कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक राकेश यादव को पुलिस महानिदेशक का उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, मीडिया सेल प्रभारी उमेश चंन्द नैथानी को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह मिला। शौर्य के आधार पर मुख्य आरक्षी रवि कुमार, थाना साइबर क्राइम को स्वर्ण प्रशंसा चिन्ह से नवाजा गया।

इन्हें मिला रजत प्रशंसा चिन्ह सेवा अभिलेख के आधार पर रजत प्रशंसा चिन्ह उप निरीक्षक बृजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक चेतन सिंह, उप निरीक्षक यशपाल सिंह, उप निरीक्षक जीवन सिंह यादव, उप निरीक्षक सर्वेश कुमार, उप निरीक्षक सुभाष चन्द्र, उप निरीक्षक रामबल सिंह शामिल हैं।

इन्हें मिला रज प्रशंसा चिन्ह शौर्य के आधार पर रजत प्रशंसा चिन्ह उप निरीक्षक रवि सूर्यवंशी, महिला उप निरीक्षक मधु सिंह, महिला उप निरीक्षक ज्योति बालियान, उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार, मुख्य आरक्षी विशाल कुमार, मुख्य आरक्षी सोनू कुमार, महिला मुख्य आरक्षी नीलम राठी, मुख्य आरक्षी सुधीर सिंह, मुख्य आरक्षी पंकज उपाध्याय, आरक्षी अरविन्द सिंह और आरक्षी संदीप यादव को प्रदान किए गए।

बलिदानियों के स्वजन को सम्मान कर्तव्य का निर्वहन करते समय सर्वोच्च बलिदान देने वाले पांच बलिदानी पुलिसकर्मियों के स्वजन को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। इनमें स्व. तीरथपाल सिंह की पत्नी मधु तोमर, स्व. रोहित यादव की पत्नी आयुषी चौधरी, निरीक्षक स्व. सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी, हेड कांस्टेबल स्व. बिजेन्द्र कुमार की पत्नी मिथलेश और कांस्टेबल स्व. सुनील भाटी की पत्नी मुनेश कुमारी शामिल रहीं।