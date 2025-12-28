ग्रेटर नोएडा में दोपहिया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, सात चोरी की बाइकें बरामद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरों के एक गैंग का भंडाफोड़ किया है और दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सात चोरी की मोटरसाइकिलें, दो पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।

आरोपियों की पहचान हापुड़ के शिवदयालपुरा इलाके के रहने वाले जावेद और मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र के मिठेपुर के रहने वाले मनोज कुमार सागर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के गुरुजरपुर गांव में रेलवे अंडरपास के पास एक टूटे-फूटे कमरे से गिरफ्तार किया।

आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर सात मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। इन मोटरसाइकिलों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थीं। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों शातिर अपराधी हैं जो NCR में रेकी करते हैं और दोपहिया वाहन (खासकर बुलेट मोटरसाइकिल) चुराते हैं।