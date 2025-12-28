Language
    ग्रेटर नोएडा में दोपहिया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, सात चोरी की बाइकें बरामद

    By Ajab Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    नॉलेज पार्क पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो अपराधियों, जावेद और मनोज कुमार सागर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सात च ...और पढ़ें

    Hero Image

    नॉलेज पार्क पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरों के एक गैंग का भंडाफोड़ किया है और दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सात चोरी की मोटरसाइकिलें, दो पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।

    आरोपियों की पहचान हापुड़ के शिवदयालपुरा इलाके के रहने वाले जावेद और मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र के मिठेपुर के रहने वाले मनोज कुमार सागर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के गुरुजरपुर गांव में रेलवे अंडरपास के पास एक टूटे-फूटे कमरे से गिरफ्तार किया।

    आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर सात मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। इन मोटरसाइकिलों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थीं। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों शातिर अपराधी हैं जो NCR में रेकी करते हैं और दोपहिया वाहन (खासकर बुलेट मोटरसाइकिल) चुराते हैं।

    जावेद के खिलाफ दादरी, बीटा टू, नॉलेज पार्क, मेरठ के सिविल लाइंस और दिल्ली के प्रशांत विहार थाने में चोरी के तेरह मामले दर्ज हैं। दूसरे आरोपी मनोज कुमार सागर के खिलाफ दौराला, सिविल लाइंस, लाल कुर्ती, इंचोली, दौराला, प्रशांत विहार दिल्ली, नॉलेज पार्क और विजय नगर गाजियाबाद थानों में दस मामले दर्ज हैं।