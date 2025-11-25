Language
    ग्रेटर नोएडा: प्लेसमेंट ड्राइव में 500 छात्रों की खुली किस्मत, 40 कंपनियों में मिली नौकरी

    By Ashish Chaurasia Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:16 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में 500 छात्रों को 40 कंपनियों में नौकरी मिली। यह छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिससे उन्हें अपने करियर की शुरुआत करने का मौका मिला। विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने छात्रों की प्रतिभा के आधार पर नौकरी के प्रस्ताव दिए।

    प्लेसमेंट ड्राइव में साक्षात्कार देते हुए छात्र। सौ. स्कूल प्रबंधन


    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क तीन स्थित आईआईएमटी में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में 40 कंपनियों ने करीब 500 छात्रों को नौकरी दी। यहां पर एक हजार छात्रों ने साक्षात्कार दिया। इसमें से करीब 500 छात्रों को प्लेसमेंट ड्राइव में चुना गया।

    कॉलेज समूह के एमडी डॉ. मयंक अग्रवाल ने बताया कि यह प्लेसमेंट ड्राइव छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई है। इसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कंप्यूटर साइंस, और अन्य कई कोर्स के छात्रों ने भाग लिया। प्लेसमेंट ड्राइव में टेक महिंद्रा, जेनपैक्ट, पाइन लैब्स, जीएमआर, ग्रुप एक्स, आइडीएफसी फर्स्ट बैंक,आदि कंपनियों ने छात्रों का साक्षात्कार करने के बाद नौकरी दी।