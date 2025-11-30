ग्रेटर नोएडा: पेंशनर्स संघ ने आठवें वेतन आयोग में पेंशन सुधार की रखी मांग, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स संघ एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को कलक्ट्रेट में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने आठवें वेतन आयोग के टर्म आफ रेफरेंस में पेंशन पुनरीक्षण व पेंशनरी समस्याओं को शामिल करने की मांग की।

एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के संकल्प पत्र में इस विषय को छोड़ दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। सेवा निवृत कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को वेतन आयोग के दायरे से बाहर किया गया है। सातवें वेतन आयोग में भी उन्हें शामिल किया गया था।