    ग्रेटर नोएडा: पेंशनर्स संघ ने आठवें वेतन आयोग में पेंशन सुधार की रखी मांग, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

    By Dharmendra Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में पेंशनर्स संघ ने आठवें वेतन आयोग में पेंशन सुधार की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पेंशन में संशोधन, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का आग्रह किया ताकि पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। महंगाई को देखते हुए पेंशन में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

    पेंशन में समस्याओं के समाधान की रखी मांग।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स संघ एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को कलक्ट्रेट में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने आठवें वेतन आयोग के टर्म आफ रेफरेंस में पेंशन पुनरीक्षण व पेंशनरी समस्याओं को शामिल करने की मांग की।

    एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के संकल्प पत्र में इस विषय को छोड़ दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। सेवा निवृत कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को वेतन आयोग के दायरे से बाहर किया गया है। सातवें वेतन आयोग में भी उन्हें शामिल किया गया था।

    उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी सेवा निवृति लाभ और नई पेंशन योजना के दायरे में हैं, उन कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन भी शामिल हैं,जो सिफारिशों के लागू होने से पहले ही सेवा निवृत हो जाएंगे। 