उल्लुओं के हमले से खौफ में ग्रेटर नोएडा की सोसायटी, शाम होते ही घरों में कैद हो जाते हैं लोग

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लारेजिडेंसिया सोसायटी में इन दिनों उल्लुओं ने लोगों की नींद उड़ा दी है। रात के अंधेरे में निकलते ही ये उल्लू सिर पर झपट्टा मारकर चोंच और नुकीले पंजों से हमला कर रहे हैं।

पिछले तीन चार दिनों में छह से सात लोगों पर हमला हो चुका है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को इतने गहरे घाव आए कि उसे रेबीज समेत अन्य इंजेक्शन लगवाने पड़े। हमले की पूरी घटना सोसायटी के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। घटना के बाद पूरी सोसायटी में दहशत का माहौल है। शाम ढलते ही बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं घर से बाहर निकलने से कतरा रहीं हैं। लोगों ने रात में टहलना और पार्क में बैठना बंद कर दिया है। महिलाएं व बच्चे सहमे पिछले तीन-चार दिनों से उल्लुओं का झुंड कई लोगों पर हमला कर चुका था। रात के अंधेरे में लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चर्चा फैलने के बाद लोगों ने डर की वजह से रात होते ही घर से बाहर निकलने में गुरेज करने लगे थे।

सोसायटी परिसर में तरह-तरह की अफवाह उड़ने लगी थी। निवासियों ने इसकी जांच को सोसायटी परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जिसमें चार से पांच उल्लू सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। निवासियों का दावा है कि उल्लुओं ने ही निवासियों पर हमला किया है।

वन विभाग को दी सूचना सोसायटी निवासी सुमिल जलोटा ने बताया कि सूचना वन विभाग को दे दी है। लोगों ने वाट्सएप समूह व फोन के जरिए भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक टीम नहीं पहुंची है। सोसायटी परिसर में पांच से छह लोगों पर हमले हुए हैं।