ग्रेटर नोएडा में छह साल की लापता बच्ची का शव मिला, आरोपी को पुलिस ने दबोचा; दुष्कर्म की आशंका

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-तीन कोतवाली क्षेत्र के हल्दौनी गांव से छह साल की बच्ची शुक्रवार शाम लापता हो गई। जिसका पुलिस ने शव बरामद किया है। पुलिस ने हत्यारोपित को हिरासत में लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पीड़ित स्वजन ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है।

पुलिस के अनुसार शुक्रवार को बच्ची लापता हो गई थी। तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदागी दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर की। बच्ची की तलाश के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आरोपी से पूछताछ जारी पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों के आधार पर हत्यारोपित की पहचान की और निशानदेही पर बच्ची के शव को बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चिकित्सकों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।