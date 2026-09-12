ग्रेटर नोएडा में लोक अदालत ने बचाए टूटते रिश्ते, तीन दंपती तलाक की अर्जी वापस लेकर घर लौटे साथ

गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। छोटी-छोटी गलतफहमियों और विवादों के कारण टूटने की कगार पर पहुंचे रिश्तों को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने नया जीवन दिया। वर्षों से अदालतों के चक्कर काट रहे दंपतियों ने जजों की समझाइश के बाद आपसी मतभेद भुलाकर एक-दूसरे को माला पहनाई और हंसते-हंसते साथ घर लौटे।

बातचीत और आपसी समझ ही गृहस्थी का आधार लोक अदालत के दौरान परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश चंद्र प्रकाश तिवारी और अपर प्रधान न्यायाधीश सीमा सिंह ने दंपतियों को परामर्श दिया कि शादी के वादों को निभाने और गृहस्थी संभालने में दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि जरा सी गलतफहमी पर कोर्ट-कचहरी जाने के बजाय बातचीत से मसले सुलझाने चाहिए, ताकि अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। पीठ ने कुल 92 मामलों की सुनवाई करते हुए तीन पारिवारिक विवादों का मौके पर ही निस्तारण कराया।

7 साल पुराना तलाक का मुकदमा वापस नोएडा के सेक्टर-51 की रहने वाली महिला का विवाह वर्ष 2012 में हुआ था। दहेज और घरेलू हिंसा से परेशान होकर महिला ने वर्ष 2019 में तलाक का वाद दायर किया था। पिछले 7 सालों से जारी इस कानूनी लड़ाई का लोक अदालत में अंत हो गया। न्यायाधीशों के समझाने पर दोनों पक्ष पुरानी बातें भूलकर फिर से साथ रहने को तैयार हो गए और तलाक की याचिका वापस ले ली।

2 साल से भरण-पोषण की जंग लड़ रहे दंपती में सुलह वर्ष 2022 में नोएडा की महिला का विवाह हरियाणा के युवक से हुआ था। जेब खर्च और जरूरतों को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दोनों अलग रहने लगे थे। वर्ष 2024 में महिला ने कोर्ट में भरण-पोषण (मासिक भत्ता) का मामला दर्ज कराया था। लोक अदालत में जज की मध्यस्थता से दोनों के बीच समझौता हो गया और वे एक साथ रहने पर सहमत हुए।