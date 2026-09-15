ग्रेटर नोएडा दीवानी कोर्ट में हंगामा: चैंबर निर्माण के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, रोड़ा बना शिलापट उखाड़ा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के कार्यालय परिसर में चैंबर निर्माण को लेकर मंगलवार सुबह अधिवक्ताओं के एक गुट ने हंगामा किया।

बताया जा रहा है कि बार कार्यालय परिसर में नए चैंबर बनाए जा रहे हैं, जिसका दूसरे गुट के अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। विरोध में अधिवक्ताओं ने कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया।

गुस्साए वकीलों ने किया नुकसान, तनाव की स्थिति

इस दौरान गुस्साए वकीलों ने निर्माण कार्य से संबंधित शिलापट तोड़ दिया और चैंबर के लिए लाए गए निर्माण सामग्री को उठाकर फेंक दिया। घटना के बाद कचहरी परिसर में दोनों गुटों के बीच तनाव की स्थिति बन गई।