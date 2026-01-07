ग्रेटर नोएडा के कासना से सिरसा तक चार लेन की होगी रोड, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंट्री प्वाइंट तक सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के कासना से सिरसा गोलचक्कर होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंट्री प्वाइंट के बीच सफर अब और आसान हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कासना से सिरसा तक सड़क के चौड़ीकरण और सिरसा से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंट्री प्वाइंट तक रिसर्फेसिंग कराने का निर्णय लिया है।

कासना से सिरसा गोलचक्कर तक की रोड को चौड़ा करने का काम मार्च में शुरू हो जाएगा, जबकि सिरसा गोलचक्कर से ईस्टर्न पेरिफेरल एंट्री प्वाइंट तक की रोड का रिसर्फेसिंग के लिए एसीईओ से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। इससे पहले शहर की मुख्य सड़क 80 मीटर रोड पर भाटी रोटरी से कासना तक व सिरसा से भाटी रोटरी तक 2.30 किलोमीटर में लगभग सात करोड़ रुपये की लागत से सड़क को दुरुस्त करा दिया गया है।

रोड चौड़ीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू दरअसल ग्रेटर नोएडा के कासना से सिरसा होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंट्री प्वाइंट तक रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान जल्द शुरू के आसार को देखते हुए भी यह मार्ग और भी अहम हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रविकुमार ने दोनों मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

परियोजना विभाग ने कासना से सिरसा तक रोड चौड़ीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले दो माह में कार्य शुरू होने की उम्मीद है। कासना-सिरसा मार्ग की लंबाई दो किलोमीटर है। वर्तमान में यह तीन-तीन लेन की है। इसे चार-चार लेन का किया जा रहा है। इसे बनाने में लगभग 9.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

वहीं सिरसा रोटरी से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंट्री प्वाइंट तक रोड की रिसर्फेसिंग का कार्य मिलिंग पद्धति से किया जाएगा। इस पद्धति से रोड का निर्माण होने से रोड की ऊंचाई नहीं बढ़ती। साथ ही रीसाइकिल मटेरियल का उपयोग होने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है और लागत की कम आएगी।