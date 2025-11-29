Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, तीन पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस छापेमारी में तीन पिस्तौल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा था, जिनका इस्तेमाल अपराध में हो सकता था।

    prefferd source google
    Hero Image

    पर्दाफाश करते डीसीपी, मास्क लगाए आरोपित। जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दनकौर थाना पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध पिस्तौल और रिवॉल्वर बरामद किए गए हैं। पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

    अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें