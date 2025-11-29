ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, तीन पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस छापेमारी में तीन पिस्तौल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा था, जिनका इस्तेमाल अपराध में हो सकता था।

पर्दाफाश करते डीसीपी, मास्क लगाए आरोपित। जागरण