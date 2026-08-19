ग्रेटर नोएडा के कॉलेज हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बड़ा हादसा टला
ग्रेटर नोएडा के सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज के हॉस्टल के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।
HighLights
सावित्रीबाई फुले कॉलेज हॉस्टल के स्टोर रूम में लगी आग।
शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण बताया गया।
छात्राएं क्लास में होने से कोई जनहानि नहीं हुई।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली अंतर्गत सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज के हॉस्टल के स्टोर रूप में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग से स्टोर रूम में रखा फर्नीचर जल गया।
घटना के समय हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहीं थी। इससे जनहानि टल गई। फिलहाल दमकल कर्मियों ने मशक्कत से आग पर काबू पाया।
बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
समय से पहुंची दमकल की गाड़ियां इसलिए...
दमकल की गाड़ियां समय से पहुंचने की वजह से स्टोर रूम के अलावा कमरों तक नहीं पहुंच सकी। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि स्टोर में आग लगी थी। वह बंद था। उसमें पुराना सामान पड़ा था। अभी आग लगने की वजह साफ नहीं है।
हालांकि, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आंशका जताई जा रही है। सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज की प्रभारी प्रधानाचार्य प्रीति फोगाट ने बताया कि स्टोर रूम में आग लगी थी। उस दौरान हॉस्टल के सभी बच्चे कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे।