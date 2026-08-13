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    29 लाख की फिरौती के लिए GST सलाहकार का अपहरण, दारोगा की वर्दी पहनकर रची साजिश; पांच गिरफ्तार

    By Ajab Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:37 AM (IST)

    बिसरख पुलिस ने जीएसटी सलाहकार संदीप कुमार के अपहरण और 29 लाख की फिरौती मामले का खुलासा कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने संदीप की जीएस ...और पढ़ें

    29 लाख की फिरौती मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार।

    29 लाख की फिरौती मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार।

    HighLights

    1. जीएसटी सलाहकार संदीप कुमार के अपहरण का खुलासा।

    2. 29 लाख की फिरौती मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार।

    3. पालतू कुत्ता सिज्जू बना पुलिस के लिए अहम सुराग।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जीएसटी सलाहकार संदीप कुमार को अगवा कर 29 लाख की फिरौती मामले का बिसरख पुलिस ने पर्दाफाश कर पांच आराेपितों को गिरफ्तार किया है। जीएसटी अभिलेखों व बिल में हेरफेर कर मोटी कमाई करने के संदीप के काम को देखकर आरोपितों ने संदीप को शिकार बनाने की योजना तैयार की थी। छह माह तक आरोपितों ने संदीप के हर गतिविधि पर बारीक नजर रखने के बाद 20 जुलाई को अपहरण को अंजाम दिया था।

    पुलिस ने आरोपितों से 24.50 लाख रुपये नकदी और साढ़े चार लाख के गहने बरामद किए हैं। बैंक में गिरवी रखे इन गहनों को मुख्य सरगना ने फिरौती की रकम से छुड़ाया था। आरोपितों तक पहुंचने में संदीप का पालतू कुत्ता सिज्जू पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हुआ। आरोपित में कोई पुलिसकर्मी नहीं है।

    मामले का मुख्य सरगना ईशु उर्फ कशिश चौहान बिजनौर जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र के असगरीपुर गांव का है। फिलहाल नोएडा के सिलारपुर में किराये पर रह रहा है। ईशु यशोभूमि द्वारका दिल्ली में डीसीपीओ (ड्राइवर कम पंप आपरेटर) के पद पर कार्यरत है। उसने 2021 में अपने परिचित को जारी हुए जीएसटी के नोटिस को रफा-दफा कराने के लिए संदीप से संपर्क किया था।

    उसी दाैरान उसे जानकारी हुई कि संदीप जीएसटी अभिलेख व बिल में हेरफेर कर मोटा मुनाफा कमाता है। करीब छह महीने पहले उसने अपने साथियों के साथ मिलकर संदीप से मोटी रकम ऐंठने की योजना बनाई थी।

    इसमें उसने अपने साथ दिल्ली नागरिक सुरक्षा बल (डीसीडी) से जुड़ा राजेश पंवास निवासी दिल्ली जिला महरौली जैतपुर एक्सटेंशन अर्पण विहार, मथुरा थाना नौझील के गांव पचेहरा निवासी विवेक शर्मा को शामिल किया, विवेक बल्लभगढ़ में डीसीपीओ के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा सिलारपुर में लोहे की ग्रिल व गेट बनाने का काम करने वाले देवरिया थाना खामपार गांव निशानियां पेकोली निवासी अंकित शाही और एटा शांति नगर निवासी अंशुल को भी शामिल किया।

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    अंशुल दिल्ली में प्रापर्टी डीलर है। दो आरोपित चांद व लवली अभी फरार हैं। लवली ईशु का चचेरा भाई है। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। घटना को अंजाम देने के लिए सभी आरोपित ग्रेटर नोएडा स्थित यूकेरिया माल में मिलते थे। अपहरण वाले दिन संदीप अपने घर से लैपटाप और पालतू कुत्ते के साथ कार से निकले थे।

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एस एस्पायर सोसायटी के पास कार सवार आरोपितों ने उनकी कार के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर तीन लोग जबरन संदीप की गाड़ी में बैठ गए। अन्य आरोपित अपनी गाड़ी में संदीप की कार के पीछे चल रहे थे। संदीप की कार को ईशु चला रहा था, उसने दारोगा की वर्दी पहनी थी।

    आरोपितों ने पीड़ित से दो फर्मों का नाम लेकर फर्जी ई-वे बिल का सत्यापन करने की बात कही बात नहीं मानने पर जीएसटी मामले में जेल भेजने की धमकी दी। लखनऊ ले जाने की बात कहते हुए उसे शहर में घुमाते रहे। पुलिस का दावा है कि जेवर टोल प्लाजा पार करते ही संदीप आरोपितों के साथ सौदेबाजी पर उतर आया। आरोपितों ने 50 लाख की मांग की। सौदा 29 लाख रुपये पर तय हुआ।

    रकम मिलने तक वे पीड़ित को उसकी ही कार में शहर भर घुमाते रहे। रकम मिलने के बाद छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि संदीप के भाई ने बल्लभगढ़ से आकर हवाला के जरिये अगड़िया चांदनी चौक से रकम आरोपितों को दी थी। उसने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है।

    बता दें कि दैनिक जागरण ने इस बात की पुष्टि पहले ही कर दी थी कि आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आरोपित पीड़ित के जानकार हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो कार, सब इंस्पेक्टर की वर्दी, दिल्ली सिविल डिफेंस की लोगो सहित वर्दी व सात मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

    आरोपितों तक पहुंचने में पुलिस का मददगार बना सिज्जू

    आरोपितों तक पहुंचने में पीड़ित का पालतू कुत्ता सिज्जू मददगार बना। रास्ते में कुत्ते को आरोपितों ने कार के पीछे चल रहे अपने साथी विवेक को बुलाकर सौंप दिया था। फुटेज खंगालने के दौरान कुत्ता कार के पीछे चल रही एक कार में उछलता दिखाई दिया। कार का नंबर ट्रेस करने पर पुलिस आरोपितों तक पहुंच गई।

    मामले का पर्दाफाश करने के लिए पांच टीम गठित की गई थी। सौ से अधिक स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो फरार है जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। आरोपितों से पूछताछ के दौरान वादी की भी जीएसटी से संबंधित अभिलेखों व बिलों में हेरफेर की बात सामने आई है। जांच के लिए जीएसटी विभाग को पत्र लिखा जाएगा।

    -शैलेंद्र सिंह, डीसीपी ग्रेटर नोएडा