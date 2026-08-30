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नोएडा में बॉयफ्रेंड ने शादी से किया इनकार, युवती ने हरनंदी में लगाई छलांग; तलाश जारी

By Ajab Singh Edited By: Sonu Suman
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:22 PM (IST)

ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा गांव में एक युवती ने प्रेम प्रसंग में शादी से इनकार के बाद हरनंदी नदी में ...और पढ़ें

नोएडा में शादी से इनकार करने पर युवती ने नदी में लगाई छलांग। (एआई जेनरेटेड इमेज)

नोएडा में शादी से इनकार करने पर युवती ने नदी में लगाई छलांग। (एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. ग्रेटर नोएडा में युवती ने हरनंदी नदी में लगाई छलांग।

  2. प्रेम प्रसंग में शादी से इनकार के बाद उठाया कदम।

  3. पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र के कुलेसरा गांव में हरनंदी पुल से एक युवती ने छलांग लगा दी। बेटी को रोकने के लिए उनकी मां पीछे से चीखती चिल्लाती रही। बचाने के लिए साथ मौजूद एक युवक ने भी नदी में छलांग लगा दी।

आसपास एकत्र लोगों ने युवक को किसी तरह बाहर निकाला। घटना शनिवार देर रात की है। पूरे दिन एडीआरएफ, पुलिस व गोताखोरों की टीम युवती की तलाश करती रही, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी।

हरेंद्र परिवार के साथ कुलेसरा गांव में हरनंदी के समीप रहते हैं। वह मेहनत मजदूरी करते हैं। सूत्रों की मानें तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। हरेंद्र की बेटी 19 वर्षीय संजना का राहुल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे। शनिवार शाम दोनों के बीच फोन पर शादी को लेकर बातचीत हुई।

आरोप है कि बातचीत के दौरान राहुल ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद संजना ने कथित तौर पर कहा कि वह मरने जा रही है। रात करीब 10 बजे संजना कुलेसरा पुल पर पहुंची और हरनंदी नदी में छलांग लगा दी। उसकी मां पीछे से चिल्लाती रही।

पानी के तेज बहाव में तलाश मुश्किल

सूचना मिलते ही ईकोटेक-3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने नदी में युवती की तलाश शुरू की। तेज बहाव और रात के अंधेरे के कारण सर्च आपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ा। टीम लगातार नदी में संभावित स्थानों पर युवती की तलाश कर रही है।

एसीपी राजेश गुप्ता ने बताया कि युवती की तलाश जारी है। परिवार के लोगों से जानकारी लेने के साथ युवक से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रेम प्रसंग और शादी से इन्कार समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

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